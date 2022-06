En Comisión de Ética

Otra vez ‘Los Niños’

La Comisión de Ética debatirá mañana el informe de calificación de la denuncia contra ‘Los Niños’ de Acción Popular: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, todos ellos sindicados como integrantes de una mafia corrupta que opera desde el MTC. A ver si esta vez no hay blindaje y sí sanción ejemplar.

Fiscalía investiga a seis congresistas de Acción Popular sindicados como "Los Niños"

Caso Merino

¿Irá Waldemar?

Y mañana también se discutirá en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pedido para revisar la votación que envió al archivo la denuncia constitucional contra Manuel Merino por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La pregunta es si concurrirá Waldemar Cerrón, cuya ausencia en la sesión anterior inclinó la balanza en favor del fugaz exmandatario acciopopulista. Sobre todo luego del berrinche que hizo su hermano Vladimir sobre el tema.

Pedro Castillo

Clases para el profe

El presidente Pedro Castillo volvió a quedar mal parado. Fue al comentar la moción de censura –ya presentada en el Congreso– contra su ministro del Interior, Dimitri Senmache. “Estamos seguros de que nuestro ministro va a responder las preguntas que crean conveniente hacerle”, comentó. Ejem, a ver si alguien le aclara que no se trata de una interpelación sino de una censura, por lo que el integrante del gabinete Torres no tendrá que responder a ninguna interrogante. Insistimos, un poquito de lectura no le caería mal al profe, ¿verdad?

Pedro Martínez

Se fue de boca

Al congresista por AP Pedro Martínez le ganó el subconsciente cuando le preguntaron por su correligionaria María del Carmen Alva. “No considero que sea conspiradora, perdón, conciliadora”, dijo en tono crítico en RPP. Uyuyuy...

