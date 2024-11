Estas son las cortitas de hoy domingo 24 de noviembre de 2024

Juan José Santiváñez

No se va, no se va

“Yo estoy convencido de que (el estado de emergencia) tiene que funcionar y, si no fuere así, entonces tendré que dar un paso al costado”. ¿Quién dijo eso? Ah sí, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el mismo que ahora responde suelto de huesos que la medida sí ha funcionado. “No reconocemos que sea un éxito, pero sí está funcionando. No podemos ser mezquinos con el trabajo de la Policía Nacional”, sostuvo. ¿Y los asesinatos, asaltos, robos, secuestros? Ya vemos que si no lo saca el Congreso, no se va.

Edwin Martínez y AP - I

¿Berrinche?

Por tercera vez, el congresista Edwin Martínez habría renunciado a la bancada de Acción Popular. Y es que él mismo adelantó en un video que tomaría esa decisión porque en el bloque no quieren “ni siquiera firmar mis proyectos de ley”. Específicamente, se refirió a su propuesta para que Perú se retire de la Corte de San José y se restituya la pena de muerte. Además, se quejó de que no hay equidad en la distribución de responsabilidades.

Edwin Martínez y AP - II

Trapitos al aire

Con fastidio por hacer pública su intención de renunciar, desde el bloque le han respondido a Martínez a través de un comunicado en el que han dejado constancia de la “falta de compromiso con el trabajo en equipo y el respeto por las decisiones colectivas”. ¿En qué terminará la novelita?