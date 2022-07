Rosangella Barbarán

No quiere ver a Castillo

A escasos días de Fiestas Patrias, la congresista por Fuerza Popular Rosangella Barbarán fue consultada sobre sus expectativas en el mensaje a la Nación del jefe de Estado. “Yo esperaría que no venga a dar un mensaje presidencial por respeto al país, el señor no tendría la credencial para explicar (sobre) un plan que jamás hizo; lo que vendría a decir son mas mentiras”, alegó. Chispas, y parece que no es la única que no quiere ver al profe ni en pintura este 28 de julio. Cría fama y...

Elvis Vergara

El ‘Niño’ hace berrinche

Ahora resulta que el vocero de Acción Popular, Elvis ‘el Niño’ Vergara, se las quiere pegar de opositor. Y es que a él también se le preguntó qué espera del discurso de Pedro Castillo ante el Congreso. “Difícil la pregunta, no sé todavía. A titulo personal, no creo en el presidente y tengo mis motivos para no creer en él”, respondió. ¿Perdón? ¿Escuchamos bien? ¿Qué le habrá hecho el profe?

Y no puede con los que tiene

El profe pide ministerio

A propósito del mandatario, ayer le pidió al Congreso priorizar el proyecto para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esteeee, si con las justas encuentra impresentables, perdón, ministros para las carteras que ya existen.

María del Carmen Alva

Chapitas congresales

La todavía presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, intentó justificar la criticada condecoración con la Medalla de Honor al Parlamento a Manuel Merino. Según dijo, la distinción fue en su condición de extitular del Parlamento. " Cuelgas un cuadro y se le da una medalla, es un tema protocolar, por eso han estado tres expresidentes”, arguyó. Tal como lo dice parece que les hubieran dado chapitas coleccionables.

ONPE habilita módulo web

¿Es miembro de mesa?

Y la ONPE ya habilitó en su sitio web un módulo de fácil acceso para los ciudadanos a fin de que se informen si han salido sorteados como miembros de mesa para las elecciones regionales y ediles de octubre próximo. El link de acceso es: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ No espere a última hora para informarse.

