TANIA RAMÍREZ

“Joyita” naranja

Tania Ramírez, congresista (en sus tiempos libres) y tiktokera de corazón, sigue enronchada por las críticas a los ocasionales inquilinos del Parlamento por los jugosos aguinaldos, gratificación, bono, asignaciones y otros recibidos en diciembre y que superaron los S/53 mil. “Los congresistas, como funcionarios, vamos a recibir una gratificación en diciembre. Recordarles a estos corchos, y así los voy a llamar, que lamentablemente desconocen algunas normas. Corchitos, mermeleros que tratan de poner esto en agenda, acuérdense y léanlo…”, dijo en un TikTok —¡cuándo no!— dirigiéndose a los periodistas. Tremenda joyita naranja…





HEIDY JUÁREZ

Por partida doble

Parece que las fiestas navideñas han puesto al tope la autoestima de la legisladora por Podemos Perú, Heidy Juárez. Siguiendo los pasos de su colega Tania Ramírez, publicó un TikTok en el que aparece muy oronda con una voz en off que dice: “Esa mujer resumida en cuatro palabras: loca, exclusiva, mala e irrepetible (…); detiene el tránsito tanto en el cielo como en el infierno…”. Esteeee, gracias a Dios que es irrepetible. Si no, tendríamos no una, sino dos Heidy ‘mochasueldos’ Juárez investigadas por la Fiscalía por el recorte de sueldos a sus trabajadores, ¿o no?





JOSÉ LUNA GÁLVEZ

Telesup en capilla

El juez Jorge Chávez Tamariz programó para el viernes 26 de enero del próximo año la audiencia virtual en la que se verá el pedido del Ministerio Público para que se incorpore a Telesup en el proceso que se sigue contra su fundador, el también congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en el marco del proceso presuntamente irregular de inscripción de esa agrupación política ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

JULIO VELARDE

Hombre precavido

En su último encuentro con la prensa, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anticipó su saludo navideño antes de dar su lapidario reporte sobre la economía en nuestro país. “Por si me olvido, felices fiestas”, dijo risueño. Luego, poco antes de concluir la conferencia, agregó: “También feliz año para todos y sus familias”. Bueeeno, algo difícil tomando en cuenta que nuestras cifras macroeconómicas están en rojo y la confianza empresarial se encuentra en tramo pesimista.