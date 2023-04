Estas son las cortitas de hoy domingo 23 de abril de 2023

EDWIN MARTÍNEZ - I

No lo quieren

Y, casi finalizando la Semana de Representación, el congresista por Acción Popular, Edwin Martínez, volvió a pasarla mal en su natal Arequipa. Pobladores del asentamiento humano Los Olivos, ubicado en el distrito de Chiguata, adonde acudió llevando alimentos para un comedor popular, le pidieron que se retire arguyendo que no se sienten representados por él.

EDWIN MARTÍNEZ - II

Rechazados

Fue necesaria la intervención de efectivos policiales para garantizar el orden en el lugar y poner a buen recaudo al parlamentario, que finalmente se vio obligado a retirarse. Esta no es la primera vez que un congresista es rechazado por sus paisanos. Por algo será, ¿no?

SIGRID SE PONE EN BANDEJA

Con techo de vidrio

Siempre tan sesuda (léase en tono de ironía) en sus comentarios, la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, escribió en sus redes sociales: “Es lógico que quienes ganen más paguen más impuestos”. Anthony Laub, reconocido abogado, no tardó en replicarle: “¿Y acaso ya no es así?”. Y no faltó tampoco por ahí un avispado tuitero que le preguntó a Bazán si ya declaró la fuente de los US$330 mil que pagó por su depa en San Isidro. Ups, solita se pone en bandeja...

VLADIMIR CERRÓN - I

Quiere dar lecciones de moral

Vladimir Cerrón, el amo y señor de Perú Libre, se arañó por el comentario del exjefe de la SBS Juan José Marthans, quien le enrostró su falta de autoridad moral y lo emplazó a resolver “sus temas delincuenciales con la justicia”. Muy suelto de huesos, el examiguis del golpista Pedro Castillo respondió haciendo alarde de lo que dizque hizo por su pueblo. “Seguro que usted no tiene la satisfacción de haber construido un hospital, una escuela, un puente, un museo, fundar un partido...”, etc., escribió Cerrón.

VLADIMIR CERRÓN - II

Rabo de paja

Y sí pues. Siendo gobernador regional de Junín, Cerrón ofreció construir dos hospitales, obras de electrificación y muuuchas otras cosas que ahora están paralizadas, abandonadas y son materia de investigación por presunta corrupción por parte del Ministerio Público. Ah, y sí, fundó un partido, el que postuló a la Presidencia al profesor de Chota y llevó al Congreso a ‘Los Niños’. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces.