Caso Paulina Facchin

Necesaria rectificación

La Superintendencia Nacional de Migraciones declaró nula la resolución que ordenaba la expulsión del Perú de la ciudadana venezolana Paulina Facchin, perseguida por la dictadura de su país. Según precisó, no se había tomado en cuenta el principio de no devolución que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que un extranjero no puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o libertad personal están en riesgo por raza, religión, opiniones políticas, entre otros factores. A ver si para la próxima hacen mejor su trabajo y no generan innecesaria incertidumbre.

(Foto: Renzo Salazar/GEC)

Viaja a Davos por Castillo

Dina hace maletas

El presidente Pedro Castillo no participará en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial que se llevará a cabo en Davos, Suiza, hasta el próximo viernes 27. ¿Y quién irá en su lugar? Pues la vicepresidenta Dina Boluarte, quien, según información oficial, tendrá la oportunidad de establecer “reuniones con gremios empresariales dedicados a rubros de gran importancia para el desarrollo del país como la minería, educación y construcción”. Ahhh, pues, con razón. ¿Con qué credenciales se presentaría ante empresarios mineros del mundo y potenciales inversionistas quien ha dejado a su suerte importantes proyectos como los de Las Bambas o Cuajone? ¿Verdad, señor Castillo?

(Foto: GEC)

Al descubierto

Los ayayeros de Roberto

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, llegó ayer hasta el emporio de Gamarra para reunirse con un grupo de comerciantes, pero no contó con que también llegaría al lugar otro sector para ponerlo en evidencia y reclamarle a viva voz por su inacción frente a las importaciones chinas. “Nosotros no somos ayayeros, no vendan mentiras diciendo que los aplaudimos. A este gobierno no tenemos nada que agradecerle”, le cuestionaron. ¡Qué roche!

(Foto: archivo Mincetur)

