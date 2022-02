Diana Miloslavich

Agua tibia

Es la ministra de la Mujer pero no sabe nada. La otrora activista de los derechos de la mujer, Diana Miloslavich, se pronunció ¡por fin! sobre las graves denuncias por violencia familiar que pesan contra varios de sus colegas de gabinete. ¿Y qué dijo? Nada del otro mundo: que no pasa esos casos “por agua tibia”, pero inmediatamente aclaró que no es ella quien toma las decisiones. Entonces, ¿en qué quedamos? Puro floro.

En el Ministerio de Cultura

Fuera acosadores

Donde parece que sí han tomado cartas en el asunto es en el portafolio de Cultura. A través de un comunicado, informó que su titular, Alejandro Salas, solicitó la renuncia del secretario general de su despacho, Jesús Percy Alvarado, quien tiene denuncias por presunto acoso sexual que datan de 2009. “Desde el Ministerio de Cultura reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género”, indicaron. ¿Aló, Castillo? ¿Aló, Aníbal Torres?

Motos unidas, jamás...

Camino a Sarratea

Numerosos motociclistas se concentraron anoche en los exteriores de la casa del pasaje Sarratea en Breña, famosa por ser el punto de encuentro de las reuniones presidenciales clandestinas. ¿La razón? Protestar contra la norma que prohíbe que dos personas viajen en motos lineales. A ver si la oposición los toma de ejemplo, pero, ojo, no para ir a Sarratea, sino para mostrar alguito de unidad.

Zoraida y Omar

En salmuera

El congresista José Cueto pidió a la Junta Nacional de Justicia que investigue a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tras la denuncia en su contra por supuestamente haber pedido que falsifiquen documentos a su favor para postular a fiscal titular en 2012. ¿Y ella dijo algo? Sigue muda, como siempre. Otro que también tendrá que responder es Omar Tello por su directiva en agravio de la autonomía fiscal. Ahora pues...

