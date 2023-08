Estas son las cortitas de hoy domingo 20 de agosto de 2023

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Semana de shopping

Si hay algo que no perdonan los congresistas es su semana de shopping, perdón, de representación dizque para tomar contacto con sus electores y recoger las principales demandas de la ciudadanía. La correspondiente a este mes empieza mañana y termina el viernes. Todo muy bonito, pero dicen por ahí que hay varios parlamentarios que se están corriendo de sus regiones de donde han sido más de una vez expectorados por la población que no ve con buenos ojos su accionar. Y es que con tanto ‘niño’ y ‘mochasueldos’ hay quienes no los quieren ver ni en foto. Ups.





DARWIN ESPINOZA - I

Caradura

Y así como se aferra a la vocería de Acción Popular con uñas y dientes, el congresista Darwin Espinoza niega la posibilidad de que sea expulsado de las filas de la agrupación de la lampa. “No hay argumento válido, recién estoy en una investigación preparatoria, no hay sentencia. No se ha determinado que soy culpable. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no hay resolución de culpabilidad, ¿de qué se me está acusando”, cuestionó.





DARWIN ESPINOZA - II

Expulsión en curso

Mientras tanto, ayer se realizó el plenario de Acción Popular y se eligió a los integrantes de las dos salas del Tribunal de Disciplina que se encargarán de determinar la eventual expulsión de ‘Los Niños’. Ellos son Julio Correa y los excongresistas Franco Salinas y Pedro Morales Mansilla quienes se pronunciarían a más tardar dentro de un mes sobre la salida de Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Ilich López, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. A ver si ahora se le quita la sonrisita cachacienta a los niñitos.





LESLIE URTEAGA

Reacción tardía

A diferencia de su colega en el sector Defensa Jorge Chávez Cresta, quien salió en una a desvirtuar la información de una supuesta omisión de información en su declaración jurada antes de asumir la cartera ministerial, recién ayer dio la cara la titular de Cultura Leslie Urteaga para informar que ha enviado un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros con el fin de actualizar su declaración jurada y consignar que tiene una investigación preparatoria en curso en el Ministerio Público. Bueno, más vale tarde que nunca.