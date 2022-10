¡Ampay, Willy! - I

A escondidas

No hay nada oculto bajo el sol. Un video –difundido por Willax TV– puso en evidencia al ministro del Interior, Willy Huerta, quien llegó a la casa de la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos), en La Molina, un día después del retiro de la moción de censura en su contra. Lo ocurrido no hace sino corroborar la cercanía del gobierno de Pedro Castillo con la agrupación que lidera José Luna Gálvez. ¿No que no?

¡Ampay, Willy! - II

Censurarían a Calle

Ya Perú21 informó, días atrás, de las numerosas llamadas entre su hijo José Luna Morales –candidato a teniente alcalde en la lista de Daniel Urresti– y el hoy prófugo ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva desde la campaña presidencial de 2021. ¿Casualidad? Nada que ver. Por lo pronto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que planteará la censura de Digna Calle. De prosperar el trámite, ¿el gobierno perderá sus ojos y oídos en la Mesa Directiva?

Digna Calle participó en el diálogo entre Mesa Directiva y Pedro Castillo. (foto: GEC)

Renuncia por Digna Calle

Bancada PP en riesgo

El escándalo de Digna Calle ha puesto a Podemos Perú al borde de la desaparición en el Parlamento, luego de que el congresista Juan Burgos presentara su renuncia acorde, dijo, con su “línea anticomunista”. Ahora PP estará conformada solo por cinco legisladores, el mínimo requerido para ser bancada.

¿Dónde están los prófugos?

De la boca para afuera

El ministro del Interior, Willy Huerta, aseguró que la Policía “sigue trabajando en la búsqueda” de los prófugos Fray Vásquez Castillo y Juan Silva, pero cuando se le preguntó si estaban en el país, replicó que “no podría decirlo porque la investigación es reservada”. Esa excusa es más vieja...

Pedro Castillo

De la boca para afuera

El presidente Pedro Castillo saludó por el Día del Periodista a quienes –dijo– “ejercen la profesión de forma responsable, sin sesgos, ni discriminación y bajo principios de objetividad”. Y añadió que, “pese a todo, continuaremos respetando la libertad de prensa y expresión”. Cómo se nota que la congratulación a los hombres y mujeres de prensa la hizo a regañadientes...

VIDEO RECOMENDADO

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.