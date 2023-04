LLUVIA DE MILLONES - I

Rama de olivo

Y mientras en las regiones afectadas por las lluvias y huaicos la población reclama ayuda y las autoridades regionales y ediles más recursos, el gobierno –a través del Ministerio de Economía y Finanzas– le ha otorgado un crédito suplementario al Congreso de la República nada menos que por 48 millones 264 mil 306 soles. ¿Y para qué o por qué?

Congreso de la República

LLUVIA DE MILLONES - II

Favor con favor...

De acuerdo al decreto supremo –que lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte–, el dinero será “para financiar gastos de personal, bienes y servicios, equipamiento y proyectos de inversión”. Eso no es todo. De esos poco más de 48 millones de soles, S/18′369,637 se destinarán al pago de obligaciones sociales y personal, que, dicen por ahí, no deja de multiplicarse como los panes y peces de Jesús. ¿Será por tanta generosidad económica del Ejecutivo que el titular del Parlamento, José Williams, declaró el jueves –justo el día en que se publicó la norma– que no cree “adecuada” ni “apropiada” una vacancia presidencial? Ups.

Presidenta Dina Boluarte

SAN ISIDRO

¡Aló, alcaldesa!

Y los vecinos de San Isidro andan descontentos y fastidiados con la actual gestión edil, que ha dejado casi en el abandono la sede de la Casa del Adulto Mayor, ubicada en la calle Octavio Espinoza, y que hasta hace un tiempo era punto de reunión de muchos residentes de la tercera edad que disfrutaban allí de un lugar agradable y seguro para el esparcimiento. A ver si la alcaldesa Nancy Vizurraga toma cartas en el asunto y atiende el reclamo de sus vecinos, los cuales conforman un gran segmento de la población electoral del distrito. Esperaremos...

Nancy Vizurraga

VAN POR UN TUBO A JUICIO

Ministros en el PJ

El Poder Judicial aprobó la formalización y continuación de la investigación preparatoria, por un periodo de ocho meses, contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez y del Interior Willy Huerta como presuntos coautores de los delitos de rebelión y conspiración en el golpe de Estado de su exjefecito hoy recluido en el penal de Barbadillo.

Betssy Chávez