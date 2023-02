LAPICITOS EN LA CALLE - I

Agüero hace el ridículo

La congresista por Perú Libre María Agüero, síííí, la misma a la que no le alcanza el sueldo de parlamentaria, que dice que la dictadura cubana es una expresión de la felicidad pero compra propiedades en Estados Unidos, sí, esa misma que reclama airada una Asamblea Constituyente, hizo tremendo ridículo en el programa de Jaime Chincha en Canal N, donde demostró que no sabe para qué ni qué es lo que quiere modificar de la Carta Magna del 93.





LAPICITOS EN LA CALLE - II

Juega a la tinka

Según dijo, la Constitución no precisa que el Estado debe garantizar la educación. ¿Qué artículo? “El 6″, dijo muy oronda. Cuando el periodista le advirtió que este versaba sobre la promoción de la paternidad responsable, replicó: “Entonces el (artículo) 9″. Otra vez le corrigieron, y es que el art. 9 indica que el Estado determina la política nacional de salud. “Entonces el 11″, insistió Agüero. Nuevamente erró, y es que el art. 11 está referido a prestaciones de salud. “El 17 a ver, o el 19″, prosiguió como quien adivina la tinka. Digna representante del partido de Vladimir Cerrón.





RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Se la “cobró” a Keiko

Rafael López Aliaga, quien encabeza el partido Renovación Popular, acusó recibo de la ‘indirecta’ que le mandó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien denunció una “extraña coincidencia” entre la extrema derecha y la extrema izquierda para evitar que prospere el adelanto de elecciones. Tras ratificar su postura en contra de esa medida, el también alcalde de Lima respondió: “Yo no soy político tradicional, no vivo de la política, he trabajado toda mi vida, a diferencia de otras personas que viven de la política”, señaló. Auch.





SALIDA A LA CRISIS

Suena a burla

Una de las agrupaciones convocadas a Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte fue el Partido Regionalista de Integración Nacional. ¿Y cuál fue su “brillante” propuesta para salir de la crisis? Pues –según dijeron entre sonrisas sus dirigentes– le recomendaron a la mandataria que se vaya de viaje sin autorización del Congreso y así este declara su vacancia del cargo. Esteee, que pase el próximo convocado, por favor.

