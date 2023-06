MICKY VS. CARLOS

Afiliados vs. no agrupados

El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, le enrostró, días atrás, al congresista no agrupado Carlos Anderson el no formar parte de una agrupación política. El aludido legislador se tardó, pero respondió. “Entiendo perfectamente la clase de partidos que tenemos, que es realmente desastrosa, no hay ideología, planes de gobierno ni visión, sino servicio a intereses privados y grupos económicos”, manifestó. Chispas, no se calló nada.

SIGRID BAZÁN

Prendiendo velas

La congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, les anda prendiendo velas a todos los santos para que en el Pleno se debata su cuestionado dictamen —aprobado al caballazo por la Comisión de Trabajo, que ella preside—, y que se trae abajo el sistema privado de pensiones. Y es que hay otra propuesta de la Comisión de Economía que ya está lista también para su discusión y genera mayor consenso. Así las cosas, ni poniendo a los santitos de cabeza ni atacando la propuesta de Economía, Bazán lograría los votos para su iniciativa.

MARTÍN “EL VIVO”

Reclama por Gutiérrez

Parece que la salida de Rosa Gutiérrez del Ministerio de Salud no solo le dolió al premier Alberto Otárola, sino también a Martín Vizcarra, quien le echó la culpa a Keiko Fujimori de la medida. “A pesar de que Boluarte y Otárola opinan que su ministra de Salud trabajó con ‘esfuerzo, honestidad y dignidad’, la cambian porque así lo exigió Keiko”, reclamó. ¡Claro! Y cómo no va a hacer berrinche si Gutiérrez fue dizque fundadora de su no nato partido Perú Primero…

ANÍBAL QUIROGA

No va más

El jurista Aníbal Quiroga ya no forma parte de la Comisión especial encargada de asesorar a la Presidencia de la República en asuntos constitucionales. Y es que, trascendió, no habría estado de acuerdo con que la Contraloría pretenda considerar a los integrantes del grupo de trabajo como funcionarios, pese a desempeñar el cargo ad honorem. Además, Quiroga reveló que hubo “resistencia” inicial de la Cancillería a su labor. ¡Cómo se disparan a los pies!

ROBERTO SÁNCHEZ

Lo hacen leña

A Roberto Sánchez, exministro y amiguis del golpista Pedro Castillo, lo hicieron leña tras promocionar las elecciones internas de su partido Juntos por el Perú para cargos dirigenciales. “Es hora de limpiar de traidores y corruptos al partido”, “basta de usar JP para fines personales”, le replicaron. Bueno, la verdad duele, pero no ofende…

