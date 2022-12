Sigrid no lee (I)

Reclamo sin sustento

¿Habrá algún valiente que se anime a “ilustrar” a Sigrid Bazán sobre las implicancias de la declaratoria de un estado de emergencia como el que ha dispuesto el gobierno en todo el país por 30 días? Y es que ayer la congresista –otrora fan enamorada del gobierno de Pedro Castillo– salió a reclamar por la intervención policial en los locales de Nuevo Perú y la Confederación Campesina del Perú.

Sigrid Bazán. (Foto: Congreso)

Sigrid no lee (II)

No hace su tarea

Muy oronda, arguyó que “ningún estado de emergencia se cruza con la inviolabilidad de domicilio”. Esteee, a ver, ¿habrá leído el Decreto Supremo Nº 139-2022-PCM, que establece, con total claridad, que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión, etc., etc., etc.? Que haga su tarea y se informe.

Se alucina mediador

El sueño de Virgilio

Parece que Virgilio Acuña todavía no se recupera de su súper fugaz paso por el Viceministerio de Transportes, en el que estuvo apenas 14 días. A falta de chamba se ha ofrecido como “coordinador” de un encuentro entre el golpista Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, y la presidenta Dina Boluarte, alegando que solo entonces llegará “la paz social” al país. Que alguien le dé ubicaína al amiguis de Antauro Humala.

Virgilio Acuña. (Foto: Difusión)

Pescando a río revuelto

Ojito, ojito en el MEM

Ahora que Dina Boluarte confirmó cambios en el gabinete, hay varios que quieren pescar a río revuelto. Dicen por ahí que Carlos Palacios Olivera y Enrique Bisetti andan rondando el Ministerio de Energía y Minas, donde quieren apuntarse como director general de Hidrocarburos, el primero, y viceministro el segundo. A ver si les revisan bien la hoja de vida y sus vínculos con el partido del sentenciado Vladimir Cerrón. Avisados están...

Ministerio de Energía y Minas. (Foto: GEC)

¿Otorongo come otorongo?

Caso Freddy Díaz

Y mañana vence el plazo para que el congresista Luis Aragón presente su informe final sobre el suspendido legislador Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho parlamentario. ¿Habrá sanción u otra vez otorongo no comerá otorongo? Ojalá que la larga espera valga la pena.

Freddy Díaz. Foto: archivo GEC

