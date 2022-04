Chirinos vs Castillo: Desde la cocina

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, se ha hecho viral en redes por compartir videos en los cuales critica al gobierno mientras cocina. “Prepararemos un picante de cochayuyo, vamos a empezar picando la cebolla, hay que picarla bien, pero pica es lo que me da este gobierno de incapaces”, expresó en una de sus reproducciones. No todos los cibernautas celebraron la ocurrencia, pues el espectáculo desmedido le hace un flaco favor a la oposición. Como en toda preparación culinaria, hay que tener cuidado con los insumos.

(Foto: GEC)

Cerrrón defiende a su alfil: Con uñas y dientes

Vladimir Cerrón cree que para mantener su presencia activa en el gobierno, necesita de sus alfiles, por eso no dudó en defender a capa y espada al ministro de Energía y Minas Carlos Palacios Pérez, quien no ata ni desata en los conflictos de Cuajone y Las Bambas. Según Cerrón, los pueblos indígenas de la Amazonia exigen al Congreso retirar la moción de interpelación contra el que fue director de Energía y Minas en Junín durante su gestión. Luego de la caída de Hernán Condori, no quiere sufrir otra baja.

Foto: archivo GEC

Castillo en obra trucha: Primera y última piedra

El 4 de marzo, el presidente Pedro Castillo llegó hasta el colegio Virgen de Fátima en el Callao para colocar la primera piedra de lo que sería la reconstrucción total del plantel educativo. La ceremonia fue publicitada por todo lo alto, y pese a que la educación de más de 1,700 alumnos estaba en juego, esta nunca se concretó. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que un mes después de la visita presidencial, se anuló el contrato por una denuncia contra el consorcio que ganó la buena pro, pues presentó una carta fianza bamba. ¡El colmo!

(Foto: Presidencia)

Elera saca cara por Forsyth: La apuesta de SP

En las elecciones generales de 2021 la intención de voto de uno de los favoritos se fue en picada. Se trata de George Forsyth, quien ahora es precandidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú (SP). Según el congresista del partido, Wilmar Elera, esta vez el exalcalde de La Victoria “se ha preparado para gobernar una ciudad metropolitana tan grande como Lima”. Según la última encuesta de Datum, esta vez Forsyth parte desde la tercera posición con un 10%, debajo de Daniel Urresti y Rafael López Aliaga.

USI