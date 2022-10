A Benji Espinoza

Le sacan la vuelta

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, no ocultó su fastidio por la “sacada de vuelta” que le hizo su patrocinado al presentar con otro letrado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para bloquear la investigación congresal en su contra. “El presidente me ha pedido disculpas porque hubo una descoordinación. (Narro) no es parte del equipo”, arguyó. ¿Seguro? No vaya a ser que Castillo le haga lo mismo que a los ministros... que se enteran de su salida por Twitter.

José María Balcázar

Quiere una colecta

Y a propósito de abogados, el congresista oficialista José María Balcázar deslizó que amigos “empresarios” podrían estar pagando la defensa legal del profe. “Supongo que tendrá amigos empresarios, ¿no? Si a mí me denunciaran, puedo tener un montón de amigos que me pueden colocar (sic)”, comentó. Uhmmm, mejor no se confíe.

Vladimir Cerrón

Saca cara por Lilia

Vladimir Cerrón sacó cara por Lilia Paredes, sindicada por el Ministerio Público como la coordinadora de la organización criminal que lideraría el mandatario. “Comparecencia con restricciones a primera dama le impide movilizarse libremente dentro del país, acompañando a su esposo, es peor que el impedimento de salida del país que sí lo permitía”, escribió el dueño de Perú Libre y de paso le dio un jalón de orejas al abogado Benji Espinoza, que ha tomado la decisión como una gran victoria.

En el Reniec

Aumentan los ‘fallecidos’

Y ayer se sumaron más nombres a la lista de ‘fallecidos’ del Reniec. Los últimos son los del virtual alcalde de Lima Rafael López Aliaga y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ayer mismo envió a la entidad un reclamo para que se proceda a la inmediata rectificación de sus datos.

No pasó nada... para variar

Salvavidas a Chirinos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el informe de calificación de la denuncia contra la legisladora Patricia Chirinos, por vulnerar el principio de neutralidad electoral al participar en actividades proselitistas de dos candidatos de su agrupación. En setiembre, el Jurado Electoral Especial del Callao precisó que Chirinos sí infringió las normas de neutralidad electoral; para el Congreso, sin embargo, aquí no pasó nada.

