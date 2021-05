Castillo vs. Boluarte

Luego de que Pedro Castillo confirmara que evaluaría la liberación de Antauro Humala por exceso de carcelería, su candidata a la primera vicepresidencia, Dina Boluarte, se mostró en contra y descartó un indulto para el etnocacerista preso por el asesinato de policías en el ‘Andahuaylazo’. Dijo que “las personas condenadas deben cumplir su sentencia”. Un desmadre.

Los hermanísimos

“Hermana, no estás sola”, le dijo Kenji Fujimori a Keiko durante el mitin de ayer en el penal de Chorrillos. Asimismo, le dejó un mensaje a Pedro Castillo (PL): “Quiero dirigirme a usted, Castillo, y decirle que mi hermana no está sola, con sus actitudes cobardes, misóginas, de maltratos a las mujeres; eso no lo podemos tolerar”. Horas antes, el excongresista subió una foto de ambos en redes sociales en que indicó que “hoy la vida nos vuelve a juntar”. Las peleas quedaron atrás. Hasta llanto hubo.

En familia. Keiko Fujimori recibió el apoyo de su hermano Kenji, quien se recuperó del COVID. (Foto: GEC)

¿Política de planificación?

Luego de que Keiko Fujimori (FP) calificara las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, como una “política de planificación familiar”, diversos colectivos y organizaciones rechazaron sus declaraciones. Demus indicó que cualquier intento de negar lo sucedido solo contribuye a la revictimización de las víctimas que buscan justicia desde hace más de 20 años.

La logística le falló

Durante su improvisado mitin en una plaza de La Victoria, Pedro Castillo no pudo hablar de manera fluida por problemas técnicos. Al menos tres altavoces le pasaron y ninguno funcionaba. Su molestia fue notoria cuando le pasaron un micrófono con parlante que no aceptó porque ya usaba un altavoz que le alcanzaron desde el público. Improvisaron hasta en eso.

