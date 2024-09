Estas son las cortitas de hoy domingo 15 de setiembre de 2024

Video Kouri-Montesinos

El inicio del fin

Siguen las extrañas coincidencias históricas. Ayer se cumplieron 24 años de la difusión del video Kouri-Montesinos, que marcó el inicio de la caída del fujimorato. Síííí, el mismo que destapó la corrupción en el Gobierno de Alberto Fujimori y en el que se ve a su asesor Vladimiro Montesinos —hoy recluido en la Base Naval del Callao— dándole US$15,000 al entonces congresista Alberto Kouri como soborno para que abandone su partido e integre Perú 2000, agrupación que lideraba en ese tiempo el hoy fallecido expresidente.

Méritos para revocatoria

En el Rímac andan fastidiados con el alcalde Néstor de la Rosa, quien inauguró con mucha pompa una rampa para discapacitados, a la que, ¡oh, sorpresa!, no es posible acceder porque la vereda por la que se llega a ella NO tiene rampa. Con razón andan tan entusiasmados recolectando firmas para su revocatoria del cargo. Después que no se queje.

Baila a los críticos

Y en Puente Piedra también se cuecen habas. Mientras vecinos cuestionan a su alcalde, Rennán Espinoza, involucrado hace poco en un aparatoso accidente de tránsito, del que huyó raudo, este hace sus mejores esfuerzos para bailar al ritmo de Jennifer Lopez en un video en el que promociona la inauguración de obras comunales. ¿Bastarán los disfuerzos bailarines del burgomaestre para acallar las críticas?