Estas son las cortitas de hoy domingo 15 de septiembre

SE LE HIZO EL MILAGRO

Dina y el Papa

En una audiencia privada de 25 minutos, el papa Francisco recibió ayer a la presidenta Dina Boluarte. Ambos, se informó, dialogaron sobre la situación sociopolítica de Latinoamérica “con particular atención al fenómeno de las migraciones y al impacto del cambio climático”. La mandataria obsequió al Sumo Pontífice una bandeja de plata y una imagen de la Sagrada Familia enmarcada en plata. También algunos dulces peruanos tradicionales, como el sabroso turrón de doña Pepa. El papa Francisco, en tanto, agradeció el gesto entregándole una flor en bronce con la inscripción ‘La paz es una flor frágil’. Al parecer, la postal era el real motivo del viaje.

KATY UGARTE

¿Quién la protege?

Ojalá la misma celeridad que tienen con Alejandro Soto y sus tres vicepresidentes del Congreso para darles luz verde a los viajes de parlamentarios a China, Marruecos, Brasil, etc., la tuvieran para poner a debate en el Pleno temas como el informe de la Comisión de Ética que recomienda la suspensión por 30 días sin goce de haber de la experulibrista y ahora representante del bloque Unidad y Diálogo Parlamentario, Katy Ugarte. Y es que, pese a que el Consejo Directivo, según una nota de prensa, acordó incluir el tema en la agenda del Pleno de esta semana, al final el asunto en cuestión no apareció ni por asomo en la agenda. Qué raro, ¿no? Por ahí dirían blindaje. Pero no, qué va, no vamos a ser mal pensados.

MARÍA CORDERO

¿La blindan?

La congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Susel Paredes, ha solicitado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se le amplíe el plazo de 15 días que se le dio para elaborar y presentar su informe final sobre el caso de su colega no agrupada María Cordero por el recorte de sueldos a uno de sus extrabajadores hasta por un monto de S/80 mil. Según informó Lady Camones, titular de la subcomisión, Paredes quiere cinco días hábiles más para concluir su trabajo. Uhmmm, esperaremos sentados. Zzzzzzz…