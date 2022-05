A quien le caiga el guante...

Cuestión de peso

La congresista por el Partido Morado, Susel Paredes, formalizará en los próximos días la denuncia ante la Comisión de Ética contra su colega de Avanza País, Patricia Chirinos, por sus agravios verbales contra la ministra de Trabajo, Betssy Chávez. Paredes argumentó que en el debate de ideas no tiene por qué aludirse al peso de las personas. “Yo soy una persona con sobrepeso, me he sentido aludida (...). Yo le voy a decir a la persona: ‘oye, ¿tú te has operado?’. Sería incorrecto”, comentó. Ayayay, a quien le caiga el guante...

Caso Paulina Facchín

Bajo sospecha

El superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos, precisó que el proceso de expulsión del Perú de la activista venezolana Paulina Facchín se inició en el año 2020 y fue archivado en primera instancia. Sin embargo, el caso se reactivó en agosto de 2021. Qué casualidad, ¿no? Apenas después de iniciado el gobierno de Pedro Castillo. Uhm, bien dicen: piensa mal... y acertarás.

Aráoz vs. Vizcarra

¿Ángel o demonio?

Mercedes Aráoz no le perdona sus deslealtades a Martín Vizcarra. En entrevista con Canal N, afirmó que, en su momento, mucha gente pensó que el expresidente era un ángel “pero la verdad es que era un demonio, una persona muy mala que le hizo tremendo daño al país”. Vaya, qué fuerte.

Rumbo a los comicios 2022

Elige tu local de votación

A partir de hoy, los electores pueden seleccionar el local de votación de su preferencia para los comicios ediles y regionales que se llevarán a cabo el 2 de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó la plataforma Elige tu Local de Votación, que permitirá a los ciudadanos seleccionar el local más cercano a sus domicilios para sufragar. Los interesados pueden ingresar a la página web www.eligetulocal.onpe.gob.pe.

