Coge maletas para Tailandia

La solidaria Dina

Evidenciando una ‘solidaridad’ a prueba de balas, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, viaja hoy a Tailandia para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). ¿Que Pedro Castillo está con la soga al cuello? ¿Que esta semana se verá la denuncia en su contra por traición a la patria? Minucias. Boluarte igual viajará a Bangkok. ¿Será que no quiere perderse las playas tropicales asiáticas?

Escuderos a la carta - I

Sánchez se arrebata

Quien sí saca cara por el mandatario es su ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien no quiere quedarse atrás y, emulando a sus colegas Alejandro Salas y Félix Chero, salió a despotricar del Parlamento y sostuvo que los 16 votos que aprobaron el informe para acusar a Castillo por el delito de traición a la patria corresponden a un “señorío bruto y achorado”. Mejor que deje el papel de escudero y responda más bien a los cargos de obstrucción de la justicia que le ha formulado la Fiscalía.

Escuderos a la carta - II

De la boca para afuera

Y a propósito de escuderos, justo ayer, desde Cajamarca, el mandatario salió muy orondo a decir que sus ministros “están al frente del país, no para defender a Pedro Castillo, sino para defender al pueblo peruano y dejar los intereses personales y de grupo”. A ver quién le cree. Si así fuera, Chero, Salas, Serna, Sánchez, etc., no saldrían un día sí y el otro también a pechar al Congreso, al Ministerio Público, a la prensa y a todo aquel que se atreva a criticar a su jefecito. Tampoco habría investigaciones abiertas contra sus exministros Geiner Alvarado y el prófugo Juan Silva, ¿cierto?

Escuderos a la carta - III

El reto de Serna

Desde su cuenta de TikTok, el congresista Carlos Anderson le respondió al ministro de Educación, Rosendo Serna, quien lo acusó de “ningunear” a Castillo. “Que discutan conmigo temas educativos. Me refiero a este congresista que creo se apellida Anderson, que cree que Dios lo ha iluminado solo a él”, cuestionó el titular del Minedu. Bueno pues, Anderson tampoco se acuerda del nombre del ministro, pero igual acepta el debate “donde quiera y cuando quiera”.