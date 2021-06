Le soplaron mal a Evo

A toda costa, el expresidente de Bolivia Evo Morales quiere meterse por los palos en la elección presidencial que aún no concluye en nuestro país. Ayer “denunció” que hay un supuesto “plan golpista detrás del pedido de revisión de actas”. Pero debería informarse mejor. No se trata de una revisión, sino de un pedido de nulidad de actas, y no solo ha sido planteado por Fuerza Popular, sino también por Perú Libre. A ver si para la próxima le soplan mejor, porque esas mismas palabras las usó Pedro Castillo el domingo 6, cuando se difundieron los resultados a boca de urna. Para hablar y comer pescado...

Farid volantea su CV

Vaya, vaya, no solo Daniel Salaverry parece estar buscando oportunidades laborales en Perú Libre, donde ya le dijeron nones luego de que se autodesignó vocero. Otros como el exjefe del INEI, Farid Matuk, han aprovechado para publicar su currículum vitae en las redes sociales, a ver, quizás, si por ahí les liga un trabajito. No pierden tiempo...

Congresista con COVID

Por segunda vez, el congresista de Alianza para el Progreso, Mario Quispe Suárez, ha sido contagiado de COVID-19. A lo largo de esta pandemia casi una treintena de legisladores han enfermado con el virus y en febrero falleció el parlamentario Hipólito Chaiña, Desde aquí le deseamos pronta recuperación al representante de la región Piura.

Distinción policial

La Comandancia General de la Policía Nacional otorgó la condecoración honorífica Alférez PNP Mariano Santos Mateo a seis oficiales de la Policía Nacional de Panamá y egresados de la primera promoción de la PNP del Perú de 1988. Entre ellos figura el diputado panameño y gobernador Julio Palacios Sambrano, quien es, además, un reconocido profesor universitario y escrito.

