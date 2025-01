Estas son las cortitas de hoy domingo 12 de enero de 2025

Edwin Martínez - i

Caserito

No es la primera vez y segurito no será la última. El caserito de los abucheos, el congresista Edwin Martínez, ex Acción Popular, volvió a ser blanco esta semana de las críticas, en esta ocasión en su natal San Juan de Siguas, en Arequipa, donde se le organizó un reconocimiento. Pero parece que no todos estuvieron de acuerdo, por lo que comenzaron a pifiarlo y gritarle: “¡Conchudo!”, “¡traicionero!”, “¡no te lo mereces!”.

Respondón

Frente a esta situación, el jefecito de Isabel Cajo —involucrada en el escándalo de una presunta red de prostitución en el Parlamento— no tuvo mejor idea que confrontar a sus detractores. “Yo sí voy a agradecer a mi tierra, mi raza, mi sangre, y a aquellos que les duela, que les siga doliendo…”, replicó desafiante. Uy, ¡qué nivel!

