Estas son las cortitas de hoy domingo 10 de septiembre de 2023

VLADI VS. LA CHABELITA - I

Trapos sucios al aire

Una guerrita virtual se ha desatado entre la congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú Isabel Cortez y el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que este calificara como una “medida populista, demagógica y mediocre” el proyecto de ley de la Chabelita para que se sancione a los funcionarios por perjuicios económicos a las entidades públicas. “(…) Como si actualmente no se sancionaran los perjuicios económicos”, ironizó el perulibrista. La réplica de Cortez fue fulminante. “Las críticas más duras no vienen de los tecnócratas y élites, sino de los que prometieron ‘cambios profundos’ y terminaron vendiéndose al fujimorismo”. Auchhhh.

VLADI VS. LA CHABELITA - II

Fue ayer y no me acuerdo

“No, Isabel. Tú eres funcional a los caviares, pese a no ser caviar orgánica (…). Ahora solo tienes un sentimiento de clase, mas no una conciencia de clase, luego de tu período te botarán, recuérdalo (…). Sigo pensando que el regalo y la medalla que recibiste de las manos sangrientas de Boluarte no te convierten en boluartista ni fujimorista, pero te hace funcional”, le respondió Cerrón. Vaya, vaya, parece que el exsocio político del golpista Pedro Castillo olvidó que, hace poquito nomás, sacaba cara por la legisladora y decía que a los congresistas se les debe juzgar por sus votos y leyes aprobadas, y que las condecoraciones están en el plano subjetivo.





EDUARDO ARANA

Renunciar, ¿yo?

Y el ministro de Justicia, Eduardo Arana —quien desde que asumió se dedica más a responder por su relación con el prófugo César Hinostroza y sus denuncias por supuesta violencia familiar que a hablar sobre la política del sector—, consideró “saludable” que el Ministerio Público le haya abierto una investigación preliminar como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado. Ahhh, pero, eso sí, la palabra ‘renuncia’ ni siquiera asomó en sus declaraciones…

Ministro de Justicia, Eduardo Arana

JORGE CHÁVEZ CRESTA

Se bajó del avión

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien tenía previsto viajar del 10 al 13 a Buenos Aires, Argentina, se bajó del avión y canceló el periplo dizque, según fuentes oficiales, por la reciente emboscada narcoterrorista que dejó cuatro muertos en el Vraem. Esteee, ¿no será, más bien, que fue por la interpelación a la que lo someterá el Congreso este miércoles 13 a partir de las 4 de la tarde? Decimos nomás…