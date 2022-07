El que no cabe, resbala - I

Calladito nomás

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, arremetió contra el primer ministro Aníbal Torres por sus agravios a las Fuerzas Armadas y la Policía. “Ha estado un tiempito callado, creo que le dijeron que no hable pero, bueno, parece que no puede con su genio. ¿Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler?”, comentó. No le pasa ni una.

El que no cabe, resbala - II

¿Divide y reinarás?

Sin embargo, ella tampoco salió bien parada. En su afán de marcar distancia del Ejecutivo, afirmó: “Nuestra frase es un Congreso para todos sin excepción a nivel nacional. Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos; nosotros no tenemos discurso divisionista, de lucha de clases”. Ante la lluvia de críticas, comentó que la frase se interpretó fuera de contexto. Esteee, no hay peor ciega que la que no quiere ver.

César Acuña

Lluvia de observaciones

El Jurado Electoral de Trujillo declaró inadmisible la inscripción de la lista de candidatos de César Acuña al Gobierno Regional de La Libertad. Según se informó, el líder de APP tiene dos días para subsanar toooodas las observaciones formuladas por el ente electoral en nueve puntos. A ver si no se le quema el pan en la puerta del horno.

Mirtha Vásquez

¡Cuánta lucidez!

La expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez justificó el secuestro de dos periodistas de Cuarto Poder por parte de un grupo de ronderos de Chota, paisanos de su exjefe Pedro Castillo. “Si te ven en su territorio consideran que, como acto preventivo, te tienen que intervenir porque no se configura el delito de secuestro, finalmente es una detención”, arguyó. ¿En serio? O sea, no los secuestraron, los detuvieron. ¿Algo así como aquello de que el puente no se cayó, se desplomó? Vergüenza ajena.

