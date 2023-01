En el Poder Judicial

La ausencia de Lilia

Para este viernes 6 de enero está citada Lilia Paredes, esposa del encarcelado Pedro Castillo, a una audiencia presencial en la que se verá el pedido del Ministerio Público para que se le imponga orden de comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Un poquito tarde, considerando que la sindicada como coordinadora de una red de corrupción, que era manejada desde Palacio de Gobierno, ya está muy, muy lejos, asilada por el gobierno mexicano. Sus hermanos Walter y David Paredes también han sido citados. ¿Se presentarán?

Marco Arana

Miente, miente...

A través de sus redes sociales, el excurita Marco Arana difundió, muy suelto de huesos, un video en el que alerta sobre supuestas torturas a pobladores de Kepashiato. Según su afiebrada imaginación, eso ocurrió el miércoles 28 y pidió la intervención de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etc., etc., etc. Peeeero todo era mentira. Hasta el Ministerio de Defensa tuvo que intervenir y alertar sobre esta campaña de desinformación, pues el supuesto ataque de miembros del Ejército ocurrió en Guatemala ¡en 2015! Con el rabo entre las piernas, Arana borró el tuit. ¡Qué vergüenza!

En salud pública

Ugarte a la escuela

El exministro de Salud Óscar Ugarte vuelve a la arena pública. Esta vez como director general de la Escuela Nacional de Salud Pública, encargada de impulsar la capacitación y desarrollo de los recursos humanos en el sector. Tras el abandono en que este se sumió durante la gestión del golpista Pedro Castillo, se requieren rápidas y radicales medidas de cambio.

Asume Javier Arévalo

Nuevos aires en el PJ

Debido a la declaratoria del 2 de enero como día no laborable, el nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2023-24, Javier Arévalo Vela, recién asumirá funciones este martes 3 a las 11 de la mañana en una ceremonia que se celebrará en el salón Manuel de Vidaurre del Palacio de Justicia. Al acto están invitadas las principales autoridades del país, encabezadas por la mandataria Dina Boluarte. En tiempos como estos se espera un mensaje enérgico de lucha contra la corrupción.