Estas son las cortitas de hoy domingo 02 de marzo de 2025

EN EL PODER JUDICIAL

Sueño de los injustos, zzzzz

Vergüenza ajena ha dado el presidente de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Carlos Merino Salazar, quien se durmió como un lirón en la audiencia en la que se solicitaba prisión preventiva contra los integrantes de la organización criminal La Gran Fa, vinculada a la minería ilegal. Ni siquiera le importó que la sesión era transmitida por el canal del Poder Judicial. Un poco más y lleva su cama. Con razón hay tanto delincuente libre en las calles. ¿Y la OCMA? ¿No se oye, padre?

WERNER SALCEDO

De rodillas te lo pido

En Cusco, el consejero regional Raúl Salizar Saico (85) no tuvo reparos en arrodillarse frente al gobernador Werner Salcedo para exigirle que cumpla con su trabajo. “Me ha aburrido su informe, no me ha alegrado ni un poquito. (…) No me avergüenzo (de) arrodillarme, lo hago por miles y miles de nuestros conciudadanos”, sostuvo. Pero Salcedo ni se inmutó y, más bien, le pidió que utilice su micrófono porque “no se le escucha”. Sin comentarios.

CÉSAR VÁSQUEZ

Quiere tener vocero

El ministro de Salud, César Vásquez, no ha descartado la posibilidad de tener un “vocero si en algún momento hay sobreexposición y acoso mediático” contra él. Sí, cómo no. Será para tenerlo de adorno como al del titular del Interior, porque a ambos les encantan las cámaras.