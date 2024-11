Estas son las cortitas de hoy 6 de noviembre 2024

Ollanta Humala

Nerviosito está

De muy mal humor se vio al expresidente Ollanta Humala a la salida del juicio oral en su contra por los aportes irregulares de Odebrecht, OAS y el Gobierno venezolano a sus campañas electorales en 2011 y 2016. Acompañado de su esposa Nadine Heredia, el recordado “cosito” no quiso responder a los periodistas y cuando uno de ellos le insistió, contestó: “Estoy diciendo que no voy a dar declaraciones, ¿qué parte no entiende?”. Uhm, el que no entiende que ya no es más el inquilino de Palacio, es él. Ubicaína.

Martín ‘el vivo’ Vizcarra

Sigue alucinando

Otro alucinado es Martín Vizcarra. Durante el juicio oral en su contra por haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua declaró, entre otras cosas, que es “líder de un partido político que está en los primeros lugares en las encuestas”. Esteee, un momentito. En la última encuesta de Ipsos, ni él ni su agrupación aparecen ni por asomo en las preferencias electorales y la razón es simple. Él fue I-N-H-A-B-I-L-I-T-A-D-O por el Congreso, y no una sino dos veces. ¿O será que él cree que está en los primeros lugares… empezando por el final?

Kelly Portalatino

En investigación

La congresista por Perú Libre, Kelly Portalatino, la engreída del prófugo Vladimir Cerrón, será investigada por la Comisión de Ética Parlamentaria por supuestamente encargarle a sus asesores la afiliación de nuevos militantes al lapicito a cambio de darles puestos de trabajo en el Estado. A ver si amplían las indagaciones e incluyen la contratación de la nana de sus hijas en el Congreso pese a que no estaría capacitada.

Sachi a keiko

“No postules”

Sachi Fujimori, la tercera del clan Fujimori, reapareció en una entrevista y sostuvo que no cree que su hermana Keiko se anime a postular por cuarta vez a la Presidencia de la República. “No creo, ella está buscando un candidato de consenso que sería lo ideal, siempre le he dicho que no participe, que se salga”, comentó, pero luego aclaró, con cierta resignación: “Pero bueno, la última decisión la tomará ella”. Ni modo.

Dina Boluarte

