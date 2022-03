El efecto Karelim (I): El santo Zamir

A través de un video difundido por sus redes sociales, el empresario Zamir Villaverde negó los dichos de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien lo vincula con una mafia dirigida desde Palacio de Gobierno. Dijo que no conoce a Bruno Pacheco, no se ha reunido con el presidente Pedro Castillo, no es amigo de su sobrino Fray Vásquez, etc., etc., etc. O sea, un santo. ¿Y no habría sido mejor que todo eso lo dijera ante la Comisión de Fiscalización, a la que no acudió? Así de paso aclaraba a quién fue a ver a Palacio en agosto y octubre del año pasado. ¿Habrá sido al portero?

(Foto: Facebook Zamir Villaverde)

El efecto Karelim (II): A medias tintas

Y a propósito de Karelim López, ayer se conoció que Angie Ruiz, quien aparece posando a su lado en unas fotografías, renunció a su cargo de técnica en el despacho de la congresista por Acción Popular Karol Paredes. La legisladora sostuvo que la decisión fue tomada por Ruiz en forma voluntaria “para evitar cualquier situación y no entorpecer ningún proceso de investigación”. Si eso quiere, bien haría Paredes –como presidenta de la Comisión de Ética– en fijar posición también respecto de los “niños” de su bancada supuestamente involucrados con la mafia gubernamental pero... no se oye, padre.

Karol Paredes. (Foto: achivo Andina)

Daniel Salaverry: Caserito palaciego

Y el caserito de Palacio de Gobierno Daniel Salaverry se reunió, por segundo día consecutivo, con el jefe de Estado. Con franela en mano, sostuvo que acudirá cada vez que el mandatario lo convoque. Además, con el evidente afán de alimentar los rumores de que se le habría ofrecido un fajín ministerial, comentó: “Le he dicho (al presidente) que preferiría seguir apoyándolo desde el espacio en que me encuentro” porque “hay fuerzas políticas que pueden sentirse amenazadas con mi presencia”. ¡Cómo se regala!

Daniel Salaverry. (Foto: GEC)

El aclare a Omar Tello: No lo quieren

Las cosas están color de hormiga en predios fiscales. Las críticas del coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, al proceso de colaboración eficaz han provocado incomodidad y fastidio en diferentes niveles. Ayer, el fiscal José Domingo Pérez manifestó que no se siente representado por Tello, a quien le recordó que no es un fiscal anticorrupción y que fue “rotado de una Fiscalía de Lima sur a Lima”. Por todo eso, y más, Pérez le pidió mesura y prudencia en sus declaraciones al “engreído” de Zoraida Ávalos. Directo a la yugular...

(Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO

La verdad de las mentiras de Castillo. Ocho analistas desmenuzan las afirmaciones de Pedro Castillo ante la CNN. Además, se acelera el ritmo de la vacunación infantil. También, gobierno no presiona a Repsol. Y, buque australiano con casos de covid-19 atraca en Tonga para dejar ayuda,