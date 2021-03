Evalúan prisión de Vizcarra: Con la soga al cuello

Martín Vizcarra va de proceso en proceso. Si no es por su vacunación irregular, es por el caso Club de la Construcción. Este lunes 29, la Sala de Apelaciones evaluará otro pedido de prisión preventiva en su contra. Esto luego de que la jueza María de los Ángeles Álvarez le ordenara comparecencia con restricciones en la solicitud anterior. ¿Se salvará esta vez?

El candidato al Congreso y expresidente Martín Vizcarra fue citado por la Fiscalía de la Nación que los investiga. (Foto: El Comercio)

Urresti se desentiende de Luna: Seguro de su partido

El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti , marcó su distancia del dueño de su partido, José Luna Gálvez, quien es investigado por la Fiscalía del caso Cuellos Blancos. Durante su paso por Carabayllo, dijo que no habla con Luna y que si su partido estuviera mal inscrito, “me voy a mi casa”. Agregó que “nadie se atreve a presentar una tacha” y retó al mismo JNE a que muestre pruebas de ello. Sería mejor que se preocupara por lo que revelan las encuestas sobre la intención de voto que lo acompaña... va en picada.

(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Keiko sobre Sagasti y Vizcarra: Los tilda de “incapaces”

Esta vez, Keiko Fujimori , de Fuerza Popular, no arremetió contra sus contrincantes al sillón presidencial, sino contra el presidente Francisco Sagasti y el exmandatario Martín Vizcarra. “Que sus gobiernos hayan sido incapaces no significa que no podamos resolver el problema”, aseveró. ¿Se contagia del estilo de López Aliaga?

Keiko Fujimori lamentó que pese a haber declarado “que no iba a aceptar ningún privilegio” De Soto se inoculó la vacuna. Foto: Archivo GEC

Última foto: Según CPI

La encuesta publicada ayer continúa graficando una dramática fragmentación en las preferencias electorales. En el orden que registra CPI, Lescano tiene 11%, Forsyth 8.1%, Fujimori 7.1%, Mendoza 5.4%, López Aliaga 5.2% y De Soto 4.5%. Según el historial de esta encuestadora, entre el 11 y el 23 de marzo, Lescano perdió un punto y López Aliaga 2. Quien ha subido, en cambio, un punto y medio es Pedro Castillo, cuya candidatura es impulsada por el Movadef y ahora se ubica por debajo de De Soto, de Avanza País.

