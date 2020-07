La pandemia del COVID-19 ha demostrado que a algunas autoridades el primer sillón regional les quedó muy grande. Es el caso de Elmer Cáceres. No acepta una importante donación de oxígeno para la población únicamente por su posición antiminera.

¿Qué sucede en Arequipa?

La situación es bastante grave, difícil y angustiante. Están todos nuestros hospitales totalmente colapsados, las 74 camas UCI ocupadas. Los contagiados están yendo a los hospitales, pero también están colapsadas las camas de atención y estamos en un estado de alarma.

La situación en Arequipa parecía controlada. ¿Cuándo empezó el desborde sanitario?

Esta situación viene de atrás. Después de dos meses de transcurrido el confinamiento, el gobernador Elmer Cáceres solo había ejecutado el 0.5% del presupuesto para el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia se debieron tomar las precauciones y no se hizo absolutamente nada. El 8 de abril, vino la doctora Pilar Mazzetti a constituir el Comando Regional COVID-19 a pedido nuestro y se nombró al general EP Edward Gratelly como el jefe.

¿Un comando autónomo?

El comando regional no tiene poder de ejecución presupuestal. Hace requerimientos de dinero al Gobierno Regional, pero este lo retrasa muchísimo. Esta es la razón por la cual estamos en esta circunstancia de extrema gravedad en Arequipa.

¿El comando regional tiene que solicitarle el dinero a Cáceres Llica?

Lamentablemente, es así. El propio general Gratelly nos dice: “Estamos aquí atados de manos, no puedo comprar ni una hoja de papel”. Todos los requerimientos, como el kit de protección para el personal médico, sanitario y personal de limpieza de los hospitales, no son atendidos a tiempo. Ellos han propagado el virus. Tenemos una gran cantidad de médicos fallecidos y personal sanitario. Todo por la ineficacia del gobernador Cáceres Llica, que nos tiene en abandono.

¿La empresa privada ha apoyado?

La minera Southern ha donado 20 mil litros de oxígeno para Arequipa, pero van las autoridades regionales y dicen que ese oxígeno no llega al 99% de pureza y no lo reciben. Southern les responde que tiene un 98.5% de pureza. Esto cuando el propio presidente y el ministro de Salud dijo que el requisito de oxígeno ya se había bajado a 93%. No lo recibe porque viene de una minera y Cáceres es antiminero.

¿Qué acciones vienen tomando?

Ayer hemos enviado una carta a la ministra Mazzetti para que venga. Las personas que están en la puerta de los hospitales también mueren de neumonía.

