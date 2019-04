Esposa del chofer de PPK tras detención preliminar: "Mi esposo no tiene nada que ver con esto"

Ante la orden de diez días de detención preliminar que dictó el Poder Judicial contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK) y otros dos investigados, entre ellos su chofer José Luis Bernaola, se pronunció la esposa de este último para asegurar que la medida es excesiva.

"Mi esposo no tiene nada que ver con esto. Mi esposo es un empleado de 21 años de Pedro Pablo Kuczynsi (PPK) y no sé [...] Siempre ha sido chofer y persona de confianza toda su vida", dijo María Mía Morocho, esposa del chofer del ex jefe de Estado.

La orden de detención preliminar dictada fue contra el chofer de PPK, José Luis Bernaola, así como su secretaria, Gloria Kisic.

"Mi esposo no tiene nada que ver con esto. No sé quién lo ha hecho, pero han tratado de malograr todo. Están tratando de hacer cosas que no son justas", reiteró la esposa de Bernaola desde su casa ubicada en el distrito de Chorrillos.

María Mía Morocho aseguró que los montos de dinero que PPK le entregó a su chofer y que ha servido como indicio para que el Ministerio Público lo haya considerado como parte de la trama de un presunto lavado de activos, fueron entregados en soles y a lo largo de doce años.

"Él ( José Luis Bernaola) como persona de confianza, su jefe le decía que se encargue de tales cosas. La secretaria no salía de la oficina, le entrega a él el dinero para que pague al señor del periódico, al consultor, al chofer, al personal de Cieneguilla, a todos. Era mi esposo quien entregaba diversos pagos [...] Ni ese señor (PPK) ni ningún otro con el prestigio que tienen, van a salir a comprar cosas", manifestó la esposa del detenido.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los otros dos coinvestigados, en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.