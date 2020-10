El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, aseguró este jueves que no se inhibirá del proceso que sigue la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo al pedido de vacancia presidencial del Congreso de la República contra Martín Vizcarra.

El último miércoles el procurador del Congreso, Manuel Eduardo Peña Tavera, solicitó a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, la inhibición y el apartamiento de Espinosa-Saldaña de este proceso.

“Yo ya entregué una carta a la presidenta del Tribunal Constitucional con copia al secretario general y al secretario relator diciendo que dentro del argumento que planteo no encuentro… [motivos] y que voy a seguir en este proceso, con la independencia y la dedicación que hago en todos los casos”, afirmó en RPP Noticias.

El magistrado explicó al respecto, que el pedido del procurador del Legislativo se le entregó hoy a las 11 a.m., una vez que el pleno del TC ya había concluido.

En ese contexto, indicó que su decisión de no apartarse del proceso será comunicada al resto de magistrados en la próxima sesión y que “ellos no tienen ninguna participación” para decidir si se inhibe o no.

“La inhibición es un pedido que se hace al magistrado y el magistrado toma una decisión que se comunica al pleno. Como esto se me entregó después del pleno […] será comunicado a mis colegas en la próxima sesión, pero ellos no tienen ninguna participación para poder decidir si salgo o no del proceso”, detalló.

Espinosa-Saldaña también refirió que no están prohibidos de referirse a los casos que llegan al Tribunal Constitucional y que todos los magistrados tienen “los mismos derechos y deberes”.

“Lo que se quedó es que las cuestiones definitivas de este caso en particular las hablaría Marianella Ledesma porque es la ponente, pero no porque estemos prohibidos de hablar”, dijo.

Asimismo, descartó que haya realizado un adelanto de opinión respecto de la demanda competencial y consideró que existe un “exceso de susceptibilidad y desconocimiento, con todo respeto, del papel que cumple el juez constitucional”.

