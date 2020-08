El integrante del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña consideró este viernes que la comisión del Congreso a cargo de la elección de nuevos magistrados de dicho organismo “ha comenzado con problemas”.

Cuestionó, en esa línea, que aún no se apruebe “un plan de trabajo” para el concurso público que buscara reemplazar a los seis magistrados con mandato vencido e indicó que, por esa razón, la renovación “no es una cosa que se hace de un día a otro”.

“La cosa ha comenzado con problemas para ver quiénes conforman, no solamente la coordinación del equipo que elegirá a los magistrados, sino la misma aprobación de un plan de trabajo. Sobre estas cosas yo no puedo pronunciarme, pero ojo, la elección de magistrados no es que mañana se van, es hacer un plan de trabajo porque se trata de un concurso público”, dijo a Ideele Radio.

“Se deben establecer parámetros sobre quiénes pueden concursar, qué cosas se les va a pedir, si se va a hacer una evaluación escrita o no, y obviamente este tipo de cargos implica una tremenda presión; todo esto no es una cosa que se hace de un día a otro”, señaló.

El martes 18 de agosto se frustró la instalación de la comisión especial encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional luego que no se lograra un consenso en la elección de su Mesa Directiva.

En aquella jornada, el congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular) propuso la elección como integrantes de la mesa directiva del grupo de trabajo a Rolando Ruiz, de Acción Popular, para la presidencia, y de María Cristina Retamozo (Frepap) a la vicepresidencia. Tras la abstención de esta última, sin embargo, José Vega (Unión por el Perú) planteó en su lugar al legislador de Podemos, José Luna Morales.

Este planteamiento no logró un acuerdo y, tras varias suspensiones a lo largo del día, Ruiz suspendió de manera indefinida la instalación de la comisión especial.

Cabe recordar que seis de los siete integrantes del tribunal tienen mandato vencido desde mediados de 2019. Ellos son: Eloy Espinosa-Saldaña, José Luis Sardón, Ernesto Blume, Carlos Ramos, Manuel Miranda y la actual titular del organismo Marianella Ledesma.

VIDEO RECOMENDADO

Banco de la Nación