Espinosa-Saldaña retornará al Perú para votar hábeas corpus en caso Humala

El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, confirmó hoy que retornará al Perú para participar, el jueves 26 de abril, del debate del hábeas corpus que interpusieron el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para anular la orden de prisión preventiva que pesa sobre ambos.

El juez, quien se encuentra de vacaciones en España hasta el 24 de abril, cuestionó que se le relacione con la ex pareja presidencial, con la que -dijo- no lo vincula nada. En ese sentido, aseguró que estará en el país para votar por el recurso y no dejó de criticar a sus colegas por postergar este asunto.

"Insinúan que no quiero regresar a votar en el caso Humala-Heredia. Tanto quiero votar que pedí se me remitan casos para votar electrónicamente, y voté todos los que me mandaron, a pesar de estar de vacaciones. Dejé mi voto para el caso Humala-Heredia y no lo quisieron acoger, señalando que los votos son a mano alzada, lo cual no es cierto, pues en el 95% de los casos el voto se hace pasando el expediente despacho por despacho, e incluso en muchos casos digitalmente", manifestó a Perú21.

Como se sabe, el 10 de abril, el tribunal decidió aplazar la sesión en la que se votaría el hábeas corpus. Los miembros del pleno no abrieron el sustento del voto que había dejado Espinosa-Saldaña, antes de viajar al exterior, al alegar que este debía estar presente para emitir su postura.

El miembro del TC, a quien se acusa de haber mentido en su hoja de vida al declarar ser doctor en Derecho cuando no tiene ese título, dijo que está "cansado de las especulaciones" que girarían en torno a él. "Soy una persona con una trayectoria académica muy anterior a mi llegada al Tribunal que impunemente se intenta manchar. Si mis colegas decidieron esperarme, creo que no era necesario, pero allí estaré", garantizó.

Ayer, el TC aclaró que el pronunciamiento que dará sobre el caso "no decidirá la inocencia o culpabilidad" de Humala y su cónyuge, a quienes se investiga por recibir US$3 millones presuntamente ilícitos de parte de la empresa Odebrecht.