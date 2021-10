El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña recordó que ya hubo un pronunciamiento previo sobre los límites de la cuestión de confianza y manifestó que se tendrá que evaluar si hay nuevos elementos para variar aquella resolución que fue por unanimidad.

“Nos presentan una ley y la primera cuestión a ver: ¿realmente pueden plantearse límites a la cuestión de confianza? Segundo, ¿el mecanismo para aprobar límites a la cuestión de confianza, si se consideran válidos, es el mecanismo de una ley interpretativa primero o de desarrollo constitucional después, o es una reforma constitucional?”, manifestó en declaraciones a TV Perú.

“Ahí me tengo que quedar porque eso es lo que tenemos que resolver. Ya resolvimos en su momento (los límites de la cuestión de confianza). Habrá que ver si la nueva coyuntura y elementos convencen a los votos que se emitieron por unanimidad o la cosa queda como está”, añadió.

El magistrado recordó que, en el 2018, el TC se pronunció por unanimidad para declarar inconstitucional un grupo de cambios en el Reglamento del Congreso donde se trataba de cambiar aspectos sobre la cuestión de confianza, la censura y otras herramientas que están definidas en la Constitución.

“Nosotros hemos dicho ya por unanimidad y con la misma composición que la cuestión de confianza, cuando se creó en Inglaterra, cuando se trajo aquí, el diario de debates plantea el padre de la congresista Patricia Chirinos, Enrique Chirinos Soto, dijo que es para cualquier circunstancia”, destacó.

Espinosa-Saldaña acotó, sin embargo, que en este caso se requieren cinco votos para declarar una ley como inconstitucional, y actualmente el TC tiene seis integrantes tras el fallecimiento de Carlos Ramos.

Dos aspectos con cuidado

Eloy Espinosa-Saldaña destacó que la norma aprobada por insistencia por el Parlamento incluye dos cosas que se deben evaluar “con cuidado”.

“Uno, meter con contrabando y decir que lo que resuelve el Congreso no lo revisa nadie. En un país donde el que tiene la opinión de cierre sobre la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitución, creo que ahí vamos a ver consenso que habría que matizar esa afirmación del Congreso”, estimó.

Asimismo, recordó que el TC también se pronunció sobre las cuestiones de confianza “fácticas” o “deducidas” cuando se presentó una demanda tras la disolución del Congreso en el 2019.

“No fue por unanimidad, sino por mayoría que ahora puede cambiar porque fue cuatro a tres, y uno de los cuatro fue el fallecido colega y amigo Carlos Ramos, dijimos [...] ¿Qué pasa si planteo cuestión de confianza y me la aguantan dos años, espero o debo entender que me están negando? ¿Qué pasa si planteo cuestión de confianza y me dicen sí, pero hacen exactamente lo contrario? [...] Nos pronunciamiento en su momento sobre eso y habrá que ver si con la falta de cargos hay algún cambio en ese criterio”, acotó.

El tribuno precisó que el martes 26 de octubre estarían definiendo quién será el o la ponente a cargo de elaborar un proyecto de resolución, y que luego se procederá a otorgar un plazo de 30 días hábiles para esperar que el Congreso responda la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno.

