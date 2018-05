El ex vicepresidente de la República y ex congresista, David Waisman , dijo que espera que pronto veamos al ex mandatario Alejandro Toledo –con quien trabajó de cerca– preso y enmarrocado, luego de que el Estado peruano enviara a EE.UU. la solicitud de extradición por presuntamente haber recibido US$20 millones de la empresa Odebrecht.

En diálogo con Perú21, señaló que el pedido tendrá eco en las autoridades estadounidenses siempre que no tenga errores u omisiones.

Pide que Fiscalía investigue a Carlos Bruce y Javier Reátegui, ex ministros de Alejandro Toledo.



“Si se han hecho bien las cosas y no hay ningún error o una palabra que no tenga correlación con la solicitud, yo estoy seguro, y espero que así sea, de que vamos a tener éxito y pronto tendremos acá a Toledo preso y enmarrocado”, manifestó.

“Lamento el largo tiempo transcurrido, el exceso de tiempo, para llegar a pedir la extradición. Sin embargo, este es un paso bueno, muy firme”, continuó.

SECTORES RESPONSABLES



De otro lado, Waisman indicó que los ministerios de Vivienda y Transportes son los “sectores sensibles y claves” en el caso Odebrecht, durante el gobierno de Toledo, “porque tienen relación directa con la construcción”.

En ese sentido, dijo que la Fiscalía debería investigar a los ex titulares de ambos sectores Carlos Bruce y Javier Reátegui, respectivamente.

DATO



- Waisman indicó que no conoce si Fernando Olivera intervino para que la Contraloría levante las objeciones a Odebrecht para que se adjudique IIRSA Sur.