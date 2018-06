Especialistas comentan sobre el Impuesto Selectivo al Consumo [ANÁLISIS]

ROQUE BENAVIDES: "PUDIMOS AYUDAR CON NORMAS"



Las facultades que se están pidiendo deberían ser socializadas con los distintos estamentos de la economía. Se dijo que nosotros habíamos opinado sobre el Impuesto Selectivo al Consumo , cosa que no es exactamente cierta. Creo que nosotros hubiésemos podido ayudar a que se sacaran mejores normas.

Tenemos mucho que contribuir. No veo por qué no podamos reunirnos con las distintas autoridades. No se trata acá de imponer nada. Se trata de dar nuestra opinión, que es importante, creo yo.

MERCEDES ARÁOZ: "EL ISC NO TIENE POR QUÉ SER CONSENSUADO"



Es muy pronto para su salida, tenía solo dos meses y ojalá hubiera tenido más oportunidad para ver qué iba a hacer. Las señales de estabilidad son importantes en el MEF.

El ISC no tiene por qué ser consensuado, es una decisión que toma el MEF con el presidente de la República a través de un decreto supremo. Ese no es un proceso que tiene que pasar por el Legislativo y el Ejecutivo. Eso está mal.

Si la decisión de mover el impuesto selectivo pasara por un proceso de consulta, no se haría nunca.