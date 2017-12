Especiales 2017: Conoce los fallos que marcaron el año

Por la carceleta del Poder Judicial han pasado, en 2017, un ex presidente, una ex primera dama e importantes empresarios. Algo similar ha ocurrido en diversos juzgados y fiscalías. El caso Odebrecht ha destapado una olla de grillos, una caja de Pandora, que ha desnudado a nuestra clase política y a otros sectores de nuestra sociedad. Algunas investigaciones recién empiezan, otros procesos están en camino. No obstante, se espera que más novedades lleguen, en los próximos días, desde Brasil.

Quizá, en este momento, le vengan a la mente miles de imágenes que nos ha dejado 2017. Pero aquellas que verdaderamente marcaron el año están ligadas a la política. Nunca antes, en nuestra historia, el Poder Judicial dictó tantas órdenes de prisión preventiva contra personas que dirigieron los destinos de nuestro país. Incluso uno de ellos, Alejandro Toledo Manrique, se encuentra prófugo, en Estados Unidos. Él ha sido involucrado en el denominado caso Ecoteva, en el que se incluye a su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, al empresario israelí Josef Maiman, y a Avi Dan On, hombre cercano al ex mandatario.

Las pesquisas alcanzan, también, a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori Higuchi, a importantes miembros de ese partido y al dirigente del Apra Alan García Pérez, dos veces presidente de nuestro país. La lista es larga. Abarca a ex autoridades regionales, a ex alcaldes y alcaldesas, como la de Lima, Susana Villarán.

Hasta el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, no escapa de las investigaciones. En este especial, hemos resumido en imágenes aquello que, consideramos, ha marcado la pauta y que, se quiera o no, va a seguir influyendo en 2018.

SOLO ES EL PRINCIPIO



En una decisión histórica, la noche del 13 de julio, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente de la República Ollanta Humala Tasso, y para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón.

La ex pareja presidencial se presentó, de inmediato, a la Sala Penal Nacional para acatar la decisión del magistrado. A ellos se les ha abierto una investigación por lavado de activos, debido a aportes presuntamente irregulares recibidos desde Venezuela y Brasil, para las campañas electorales de los años 2006 y 2011.

Al día siguiente, en medio de un impresionante despliegue policial, Humala fue llevado, en un helicóptero, a la Diroes, donde se encuentra recluido el ex mandatario Alberto Fujimori Fujimori. En tanto, Heredia fue trasladada, también en helicóptero, al establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres, de Chorrillos.

Para dar este fallo, Concepción Carhuancho citó las declaraciones de Odebrecht y Barata, quienes aseguran que sí entregaron US$3 millones a los implicados para la contienda electoral de 2011.

Otro de los argumentos mencionados por el juez es la probabilidad de la pena a imponerse, la que, por la gravedad de los cargos, superaría los cuatro años de prisión.

Finalmente, estableció que existía peligro procesal de fuga. En estos meses, Humala y Heredia han presentado recursos legales para dejar la cárcel, pero sin éxito. Su proceso recién empieza y de seguro traerá más novedades.

ACCIDENTADO ALLANAMIENTO



7 de diciembre. El Ministerio Público realizó el allanamiento de dos locales de Fuerza Popular: uno ubicado en la cuadra 4 de la Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), en el Cercado de Lima, y el otro en la cuadra 1 del jirón Los Morochucos, en Santiago de Surco. El fiscal José Domingo Pérez estuvo a cargo de la primera sede. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pasos, cada una de sus incautaciones fueron grabadas, de cerca, por los congresistas de dicha agrupación política. Dos parlamentarias alzaron la voz: Rosa María Bartra, presidenta de la denominada comisión Lava Jato –quien fue cuestionada por su presencia durante la intervención–, y Luz Salgado, que le dijo al magistrado: “No se está metiendo usted con cualquiera”.

CON PRISIÓN PREVENTIVA



Tras una prolongada audiencia, el 4 de diciembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y Fernando Castillo Dibós, quienes han sido implicados en el presunto pago de coimas en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, a cargo de Odebrecht. Ese mismo día, los empresarios fueron conducidos al penal Ancón I. A Gonzalo Ferraro Rey se le impuso arresto domiciliario, debido a su estado de salud.

LE DIERON EL INDULTO



Minutos antes de las 7:00 de la noche del 24 de diciembre, llegó a las redacciones un correo electrónico del despacho de la Presidencia que remecería la política nacional. Luego de tres días del frustrado pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski –quien se salvó por la abstención de diez congresistas de Fuerza Popular, entre ellos Kenji Fujimori–, se le concedió el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a Alberto Fujimori Fujimori. El país, una vez más, se polarizó.

Fujimori Fujimori –quien, en la víspera de la noticia, había sido trasladado de la Diroes a la clínica Centenario– fue condenado a 25 años de prisión, en abril de 2009, por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, además del crimen de 15 personas –entre ellas un niño de ocho años– en una quinta de Barrios Altos.

La gente salió a las calles a protestar. Parlamentarios de PpK renunciaron. Diversas voces denunciaron un supuesto pacto político del presidente de la República para evitar su vacancia.