En el primer año de Gobierno en el sector Salud, el remedio fue peor que la enfermedad. La causa: la mala gestión de funcionarios designados por la cuota partidaria del cerronismo y que nunca estuvieron a la altura de las demandas de la población. Las pésimas designaciones frenaron el avance de este sector que se ve sobrepasado por la cuarta ola de la pandemia del COVID-19 con la variante Ómicron.

La gota que derramó el vaso de la improvisación y el clientelaje político fue el ingreso del ministro de Salud Hernán ‘Aguita Arracimada’ Condori y de Mario Carhuapoma, en Essalud, ambos con serios cuestionamientos.

Para entonces, lo poco avanzado en el sector retrocedió a niveles alarmantes. Las campañas de vacunación decayeron notablemente por un problema comunicacional. A la fecha tenemos 13 millones de personas que no tienen ninguna vacuna o tienen las dosis incompletas.

Además, no hay una política de salud preventiva tal como ya lo advirtió el exministro del sector Hernando Cevallos: cerca del 40% de pacientes que llegaban a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) recién se enteraban que eran diabéticos o que sufrían trastornos metabólicos. “Si la gente no se siente mal, no va atenderse. Hay que salir, acercarse a la gente, hacer despistajes de trastornos metabólicos, diabetes, hígado graso, hipertensión”, sugirió Cevallos.





ESTADO CALAMITOSO

A este panorama se suma la pésima infraestructura de los hospitales y de los centros de atención de primer nivel, como las postas médicas.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República expuso la dramática situación de estas últimas. De 80 establecimientos recorridos en Lima Metropolitana, 79 están en estado calamitoso: presentan problemas en su infraestructura, sus equipos están obsoletos e inoperativos y son insuficientes.

Si así están las postas médicas en la capital, es de imaginarse cómo estarán en provincias.

En todo este marco se cuenta la ineficiente gestión de la burocracia con la compra de medicamentos oncológicos: solo hay stock para los próximos dos meses, dejando así más vulnerables y olvidados a los pacientes con cáncer. ¿Qué esperan las autoridades para nombrar a funcionarios competentes en ese sector?

DATOS

- Según datos del Minsa, a inicios de 2021, el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención (8,531 de 8,783) presenta infraestructura precaria.

- Sobre el estado de los hospitales, de los 247 contabilizados a nivel nacional al cierre de 2020, 236 tienen capacidad instalada inadecuada.

- San Juan de Lurigancho, Ate, Surco, San Borja, Los Olivos, Puente Piedra y Villa María del Triunfo son los distritos con menor cobertura en tercera dosis, dijo la jefa de Inmunizaciones, María Elena Martínez.









ANÁLISIS - Abel Salinas // Exministro de Salud

Una de las primeras cosas en estos 12 meses es la improvisación. El cambio de ministros y autoridades cada cierto tiempo afecta la imagen del Gobierno. La política general ha demostrado, lamentablemente, que el presidente Castillo, como él mismo ha declarado, no estaba preparado para ser presidente, no tenía ningún plan de gobierno claro, no tenía un equipo de gestión que lo acompañara y, por lo tanto, estos son los resultados en el primer año.

La injerencia política se vio con la designación del ministro que se hizo conocido por el agua arracimada, lo nombraron porque pertenecía al partido de gobierno, era la cuota del señor Vladimir Cerrón. La salud en un país como el nuestro tendría que estar exenta de banderas y colores políticos.

El ritmo de vacunación mejoró durante la gestión del ministro Cevallos, hoy ha decaído. Requerimos que todos tengan las tres dosis, la cuarta debería ser para los grupos de riesgo.





“Castillo no ha cumplido lo que prometió” - Óscar Ugarte//Exministro de Salud

En su mensaje de 28 de julio de 2021, el presidente prometió fortalecer el primer nivel de atención del sector Salud, no se ha avanzado nada. Prometió la construcción de hospitales quirúrgicos en cada región: no se cumplió, y se ofreció repotenciar la salud pública, que tampoco se cumplió.

El presupuesto de 2021 fue de S/33 mil millones, el de este año 2022, S/22,900 millones; 11 mil millones menos.

Todo el mundo sabe que el Ministerio de Salud ha sido entregado a Vladimir Cerrón. Todo el personal que han colocado son del partido de gobierno Perú Libre y no tendría nada de malo si fuesen personal con experiencia y capacitado.

La designación de Hernán Condori es la expresión máxima del descontrol y del aprovechamiento político del Gobierno; lo mismo pasa en Essalud con el copamiento partidario. La campaña de vacunación está rezagada, en tercera dosis las regiones andan por debajo del 40% de cobertura.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Carlos Álvarez: “Los corruptos han secuestrado al país”