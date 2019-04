Escuadrón de la Muerte: El imputado Raúl Prado amenaza a periodista que investiga el caso

A la salida de la audiencia de prisión preventiva por el caso Escuadrón de la Muerte, Perú21 quiso tomar la versión del principal imputado Raúl Prado Ravines , sin embargo tuvo una sorpresiva reacción.

El Comandante en retiro es acusado por la fiscalía contra el Crimen Organizado de ser uno de los líderes de la organización que fabricó falsos escenarios delictivos para dar la apariencia de exitosas intervenciones policiales que eran presentadas de manera exitosa por el gobierno del ex presidente Ollanta Humala.

El juez Víctor Zúñiga escuchará hoy y mañana la exposición del fiscal Álvaro Rodas. En los próximos días programará nuevas audiencias para escuchar a los abogados de los imputados. Finalmente en unas semanas tomará una decisión sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses.

-Comandate, ¿qué opinión tiene del desarrollo de la audiencia de prisión preven...

-No puedo dar declaraciones porque a usted lo he denunciado por denuncia falsa, no sea sin vergüenza.

-Eres valiente cuando estás con todos tus compañeros, cuando estás con una cámara , vamos a ver cuando te... estás denunciado.





En el siguiente video puede ver la secuencia de los calificativos del imputado Prado al periodista de Perú21 Oscar Quispe.

Raúl Prado interpuso una denuncia por difamación agravada a los periodistas que investigaron el caso Escuadrón de la Muerte, si bien esta denuncia se archivó porque resguardaba el derecho a la información que tiene la comunidad, la defensa del ex oficial de la Policía apeló.

El 2016, periodistas de diferentes medios revelaron la pesquisa que la Inspectoría de la Policía realizó a un grupo de oficiales y sub oficiales que habrían participado en ejecuciones extrajudiciales durante los años 2012 a 2015. Estos documentos fueron revelados por los periodistas Cecilia Valenzuela y Óscar Quispe. Posteriormente, la investigación periodística a continuado, pero ha querido ser neutralizada por denuncias por parte de los imputados.

El Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Prado y 57 más, entre oficiales y sub oficiales en actividad o retiro, por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.