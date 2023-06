El presidente de Colombia, Gustavo Petro, atraviesa la crisis más grave de su gobierno, luego de que dos personas de su estrecha confianza se vieran involucradas en el robo de una maleta con dinero que, posteriormente, desencadenó en una revelación de audios que han remecido a Colombia y generado que se exija la renuncia o destitución del presidente.

La controversia empieza a finales de enero de este año, cuando en la casa de la exjefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, dejan un maletín con dinero. Pero este dinero luego fue robado y Sarabia sospechó de su niñera, Marelbys Meza, quien también trabajó con el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. No obstante, lo grave vino después. El domingo 29 de enero, la niñera fue llamada a la casa, donde se le pidió explicaciones por la desaparición del dinero. Ella dijo no saber quién lo había robado. Ante ello, el 30 de enero, Meza fue llevada al sótano de Casa Nariño, residencia y sede de trabajo oficial del presidente de la República, para someterla a la prueba del polígrafo. Lo sospechoso es que no se le registró a la entrada del palacio presidencial ni se siguió el procedimiento judicial regular para someter a las personas a esta prueba. Meza le dijo a la revista colombiana Semana que recibió maltrato por parte de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN). “Usted es una mentirosa (…). Esta noche no va a su casa, usted de aquí va presa, les vamos a hacer un allanamiento a todos sus familiares, o sea, a sus hermanos y a usted”, aseguró Meza que le dijeron en el mismo palacio presidencial.

Pero las irregularidades no se detuvieron en ese momento. Un día después de que Sarabia denunciara el robo del dinero, se ordenó intervenir las comunicaciones de Marelbys Meza, supuestamente durante 72 horas. No obstante, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, denunció que la intervención fue durante 10 días. Pero, para lograr ello, la Policía sustentó la medida en un informe falso asegurando que una fuente sindicó los números de Meza y otra empleada doméstica de Sarabia como integrantes de la organización criminal Clan del Golfo. Incluso, señalaron que Meza tenía como alias ‘La Cocinera’ y la otra trabajadora, ‘La Madrina’.

Tras esta revelación, el mandatario destituyó a Benedetti y Sarabia. “Mi funcionaria querida y estimada y el embajador se retiran del Gobierno, para que desde el poder no se tenga la desconfianza que se alterarán los proceso de investigación”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

SE LE SOLTÓ LA LENGUA

El domingo 4 de junio, Semana reveló audios del exembajador Benedetti con la exjefa de gabinete Sarabia, donde se le escucha recriminarle por haber esperado tres horas a que el presidente lo reciba. “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15 mil millones”, se le escucha decir. Ante ello, amenazó a Sarabia con perjudicar al gobierno. “Nos hundimos todos. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, le dice Benedetti. Luego, le advierte: “No estoy amenazando, pero ahora sí… a ti y la presidente”.

PROCESO 8,000

El cuestionamiento a la campaña de Petro se agrava luego de que el exembajador cercano al presidente amenazó a Sarabia con revelar que la campaña presidencial del mandatario se habría financiado con dinero proveniente del narcotráfico. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, (...) tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8,000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”, dijo.

Cabe precisar que el “Proceso 8,000″ fue un proceso judicial contra el entonces presidente colombiano Ernesto Samper, por haber financiado su campaña con dinero del narcotráfico en 1995.

Benedetti publicó un tuit donde asegura que se dejó “llevar por la rabia y el trago”. Sin embargo, no es la primera vez que se habla sobre un presunto narcofinanciamiento a la campaña de Petro. A inicios de año, Day Vásquez, la exesposa del hijo del presidente, Nicolás Petro, reveló que personas vinculadas al narcotráfico le entregaron dinero a su entonces cónyuge para la campaña de su padre. No obstante, aseguró que Nicolás se quedó con el aporte ilícito.

El analista político colombiano Enrique Serrano le dijo a Perú21 que el escándalo en el entorno de Petro podría llevar a su destitución. “Aquí un juicio político es inédito, pero esto puede dar elementos para que algún día se dé”, aseguró. En ese sentido, enfatizó que la crisis para Petro es irreversible.