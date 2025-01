"Es una agresión al Congreso": Patricia Juárez sobre denuncia constitucional contra ella y diez legisladores

La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló que la denuncia constitucional contra ella y diez legisladores "es una agresión al Congreso". Esto, porque según ella no ha cometido ningún delito de negociación incompatible.

"No he conversado con los otros congresistas. Soy abogada. Soy congresista. Y es una clara agresión al Congreso de la República. Y lo peor de todo es que no tiene ningún asidero legal ni infracción a la Constitución", señaló.

"Pregúntale a ella (fiscal de la Nación, Delia Espinoza)", dijo Juárez cuando le preguntamos por qué considera que la citada denuncia sería un tema político.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Por su parte, el congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, dijo a Perú21 que presentará una denuncia constitucional y otra en la vía penal contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, porque se trataría, según él, de un asunto político.

Según Montoya, la denuncia tiene una motivación política por el proyecto de ley de Montoya que propone una reforma del Ministerio Público.

DENUNCIA DE LA FISCALÍA

Perú21 dio a conocer esta mañana que la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas por el presunto delito de negociación incompatible.

Esto, porque como integrantes de la Comisión de Defensa, en el periodo 2021-2022, se habrían beneficiado a través de la publicación de una ley.

Los congresistas denunciados son: José Williams, Roberto Chiabra, José Williams, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez.

RATIFICAN AL OFICIAL MAYOR

De otro lado, Juárez dijo que por acuerdo de la Mesa Directiva se ratificó al oficial mayor Giovanni Forno, pese a que su labor ha sido cuestionado en el caso Andrea Vidal porque no ha querido decir el nombre de la autoridad que recomendó la contratación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

