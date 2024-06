Se hizo al chistoso. El congresista de Perú Libre y segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, aseguró que su reloj “es un Trolex” y lo compró en Las Malvinas. Su broma llegó a más: dijo que lo subastará por 300 soles.

MIRA Fiscalía advierte que ley de prescripción de delitos de lesa humanidad es inviable

Waldemar Cerrón defendió la legalidad de sus relojes, afirmando que se compraron en tiendas comunes. De esta manera, rechazó que posea un reloj de lujo valorizado en cerca de 17 850 dólares, como informó el medio Wayka.

El hermano del prófugo Vladimir Cerrón ha lucido un reloj marca Fossil FS4774 de acero inoxidable, valorizado en S/ 1 199; un reloj Victorinox 241900 valorado en S/ 2 590; y el reloj de acero modelo Cosmograph Daytona Oyster, cuyo precio oscila en los 17 850 dólares. Así señala el reporte que el parlamentario negó entre risas.

“No tengo ningún reloj de alta gama, todos son comprados en tiendas comunes y corrientes”, acotó.

Cerrón también negó poseer otros artículos lujosos y contó que posee un Smartwatch, que utiliza para “medir el ritmo cardiaco”.

“Ya no lo usaba, me hicieron recordar. Ese es el reloj [que se menciona en el informe], ese el ‘Trolex’, pues”. No tengo ningún reloj de alta gama”, argumentó.

Rechazó plagio en proyecto de ley para creación de universidad en Jauja

El parlamentario fue acusado de plagio en un proyecto de ley para crear la nueva universidad en Jauja.

Sobre el tema, insistió en que se trata de un error administrativo y no de una copia intencionada. Según el congresista, solo un párrafo de su proyecto coincide con otro trabajo anterior, lo cual atribuye a un error de papeleo y no a una conducta deshonesta.

También discutió el derecho constitucional de los peruanos a postularse a cargos públicos, a pesar de tener impedimentos legales.

El segundo vicepresidente del Congreso subrayó la importancia de revisar y analizar estos casos para asegurar que se cumpla con la Constitución.

Respecto al pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, el congresista manifestó que existe una percepción de persecución política hacia ciertos actores, como la presidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Si tomar una taza de café se ha convertido en parte de tu rutina durante esta cuarentena, es importante que conozcas los beneficios que tiene sobre tu salud.