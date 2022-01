El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, pidió a Essalud que expulse al expresidente Martín Vizcarra de la Villa Panamericana, en la que se internó este jueves para superar la infección de COVID-19 que padece.

Durante su participación en la sesión del pleno, el legislador indicó que Vizcarra Cornejo es el culpable de la alta mortalidad de esta enfermedad en el país por la gestión que hizo durante su mandato.

“Quería referirme al ingreso del expresidente Martín Vizcarra a la Villa Panamericana. Es una barbaridad. Invoco a Essalud a que expulse de la Villa a Vizcarra. Él es una persona que es responsable de la muerte de más de 70 mil personas, 70 mil peruanos, que han muerto innecesariamente por su mal manejo de la pandemia, por usar pruebas rápida que no prueban nada y por comprar vacunas de una forma no correcta”, aseveró en el hemiciclo.

Esta mañana, Martín Vizcarra informó que ha ingresado a la Villa Panamericana de Essalud, en el distrito de Villa El Salvador, para permanecer aislado hasta superar la infección por COVID-19 que lo aqueja.

En sus redes sociales, Vizcarra Cornejo recordó que cuando ocupó el cargo de jefe de Estado fue quien dispuso que este espacio, construido en el marco de los Juegos Panamericanos de Lima, fuera destinado como área de tratamiento para pacientes con coronavirus.

“He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como Presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro que pronto superaré al COVID-19″, escribió en Twitter.

Cabe precisar que el también ex gobernador de Moguegua, en diciembre de 2021, aseguró que solo había recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y no se le permitía ingresar a espacios cerrados por no haber completado su inoculación.

Esto a pesar de que, en octubre de 2020, se reveló que había recibido dos dosis de la vacuna de ensayo Sinopharm como parte del irregular y sonado caso ‘Vacunagate’.

