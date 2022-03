El congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, dijo que lo conveniente es que exista una “continuidad” en el Ejecutivo y que los errores que se cometan sean corregidos. Esto, tras evaluar que la moción de vacancia contra Pedro Castillo que se debatirá el 28 de marzo no prosperará.

En declaraciones a La República, el legislador fujimorista dijo esto al responder sobre la posibilidad de que la ciudadanía junte firmas y presente un proyecto de ley para un adelanto de elecciones, tal y como mencionó el expresidente Francisco Sagasti.

En evaluación de Bustamante, una iniciativa así “rompe con el sentido de continuidad de la Constitución” porque Pedro Castillo fue elegido por cinco años.

“(Pedro Castillo) debería gobernar los cinco años, eso sería lo correcto y oportuno. Constitucionalmente también es posible que hayan mociones de vacancia, como las ha estado habiendo. Pero yo no creo que prospere la moción de vacancia que se verá el lunes”, respondió.

El congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que Castillo Terrones debería tomar con “modestia” que una vacancia no tenga los votos suficientes para sacarlo del cargo.

“Él no puede pasarse los siguientes cuatro años con una moción de vacancia cada dos meses. Así no se puede gobernar. Si él tiene un gabinete, no voy a decir de consenso, pero por lo menos bien escogido [...] entonces tendrá un Gobierno bueno”, exhortó.

Ernesto Bustamante, en esa línea, reiteró que es “inútil” y una pérdida de tiempo que se sigan presentando mociones de vacancia que no van a prosperar, ya que el Poder Legislativo debería estar evaluando proyectos de ley, al mismo tiempo que cumple su labor de fiscalización.

Moción de vacancia contra Pedro Castillo

El pleno del Congreso debatirá el 28 de marzo la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que se presentó con 50 firmas de diversas bancadas de oposición, incluyendo a Fuerza Popular.

Pedro Castillo señaló este lunes que está dispuesto a ir a responder los cuestionamientos mencionados en esta moción de manera presencial.

“Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, aseveró tras visitar un instituto educativo en Lurigancho Chosica.

