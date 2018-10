Ernesto Blume: TC puede declarar Ley Mulder parcialmente inconstitucional

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, sostuvo que los magistrados estarán en la facultad de declarar parcialmente inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

"Se puede aprobar la inconstitucionalidad de algunos artículos y de otros no. Inclusive, en el supuesto que no se alcance los 5 votos, podría darse una sentencia interpretativa en el sentido que se atribuye inconstitucionalidad a alguno de los artículos que no han logrado los cinco votos, pero sí cuatro", explicó Blume en enlace telefónico con RPP.



En este sentido, Blume precisó que la norma que restringe la publicidad estatal tiene una presunción de constitucionalidad y por tanto se requieren cinco votos para declarar fundada la demanda en su contra, según lo establece ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, bastaría el voto de cuatro magistrados para definir la línea interpretativa del TC respecto a un artículo o precepto específico de la ley en cuestión.

Este martes 9 de octubre, los siete miembros del TC, convocados en sesión del pleno, empezarán a debatir la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley que el Congreso aprobó por insistencia, a pesar de las observaciones del Ejecutivo, y que prohíbe la publicidad de entes públicos en medios privados.

La resolución final sobre su constitucionalidad sería emitida a mediados de octubre. "En algunos casos se resuelve el mismo día, en otros casos se prorroga algunos días. Yo anuncié que a mediados de octubre estaríamos emitiendo la resolución final", manifestó Ricardo Blume.