Ernesto Blume: "Sentencia de Humala y Heredia es un referente que los jueces deben tomar en cuenta"

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume , indicó que la sentencia a favor del hábeas corpus presentado por el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia , no establece un precedente vinculante, aunque sí un "referente".

“Nosotros hemos dicho, esos tratados internacionales y la Corte IDH han establecido estándares para prisión preventiva y eso tiene que cumplirse. Si bien no es un precedente [la sentencia], sí es un referente que deben tomar los jueces en cuenta y deben seguirlos", comentó el magistrado en RPP.

"Hagamos una lucha anticorrupción efectiva, completa, total. Pero bien, no con ligereza para que de repente meter gente inocente a la cárcel simplemente por una cuestión mediática”, agregó.

DUDA A FAVOR DEL REO

Ernesto Blume señaló que si el fiscal no acredita con argumentos contundentes que existe indubitablemente un peligro de fuga "la duda opera a favor del reo".

La prisión preventiva es una medida excepcional, precisó.

"A la luz de lo actuado, a la luz de los elementos que hemos tenido. Nosotros hemos hecho un análisis de si han cumplido con los estándares establecidos. En este caso concreto [Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia] no se han dado los elementos contundentes que ameritan una conversión de la medida", indicó.

Por otro lado, el magistrado cuestionó que se crea que en el escenario cautelar no opera la presunción de inocencia. "Se dice que se presume inocente cuando la persona ya está en juicio pero mientras tanto, cuando no hay expediente ni una posición (...), ahí no valen los derechos", se quejó.

“Es decir, el fiscal presenta unas pruebas y dice [que] 'hay que meterlo a la cárcel', y la persona presenta otras pruebas. ¿Sabes lo que dice el juez y la corte? ‘Esas otras pruebas no las veo ahora, las veo cuando se haya formulado la denuncia’. Es decir, en el escario cautelar estaríamos, con esa tesis, en un territorio libre de control donde se pueden avasallar derechos con el argumento de la lucha anticorrupción. ¿Dónde queda la libertad, el derecho a probar, la tutela procesal efectiva? ¿Todos esos derechos los hemos tirado al tacho? ¿Eso es constitucional?”, explicó en la emisora.