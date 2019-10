El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, rechazó este miércoles haber ordenado un proyecto de admisión de la demanda competencial presentada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea. El magistrado explicó que el documento enviado a sus colegas es un preproyecto elaborado por una comisión del propio TC.

"Lo importante que quiero señalar es que yo no he hecho ese proyecto, yo no he ordenado ese proyecto, ese proyecto responde a una costumbre que hay en el Tribunal de que en las comisiones elaboran un proyecto que es un insumo para luego ingresar al análisis del expediente", sostuvo en diálogo con Canal N.

“Normalmente, cuando ingresa un expediente al Tribunal Constitucional va a una comisión. [...] El día de hoy yo me reincorporé al TC y el titular de la comisión me dijo que ya tenían el preproyecto de ponencia y yo le dije que como ya mañana tenemos pleno hay que distribuirlo entre los magistrados”, señaló.

Blume indicó que la postura del preproyecto “no obliga al ponente”. Precisó que el mismo “puede ser rechazado, puede ser modificado, puede ser ampliado, o simplemente puede ser dejado de lado”.

"Esta denominación tiene un sentido genérico por un lado, que alude a la etapa en la cual se va a pronunciar si se admite o no y tiene un sentido específico que es si admite prontamente o declara inadmisible", manifestó.

Minutos antes, el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos consideró que Blume incurrió en “un afán de celeridad”. Dijo creer, en ese sentido, que es “mejor seguir los procedimientos regulares: que sea un magistrado del TC el ponente”.

En otro momento, Blume dijo que “el primer paso” que se tomará en el pleno del TC este jueves será “definir quién es el ponente” de este caso. “Luego el ponente va a evaluar y nos va a traer una propuesta según lo que el analice”, señaló.

Finalmente, Blume afirmó que en el pleno de mañana no se tratará el caso de Keiko Fujimori. Detalló que “como temas principales” se discutirá la inclusión de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado y la demanda competencial respecto a la disolución del Congreso.