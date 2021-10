Ernesto Álvarez: “En Perú Libre no existen demócratas”

VIDEO RECOMENDADO:

Para el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, el choque político en Perú Libre solo es de apariencia “ya que todos comparten una misma ideología y es cuestión de tiempo que insistan con su objetivo: la Asamblea Constituyente”.

“Todo dirigente o político comunista, lleva a su país hacia el comunismo, por tanto, la aparente pelea entre el Gobierno y el partido de Gobierno (Perú Libre), son sólo por cuestiones de tiempo. El Gobierno está ‘tomando oxígeno’, todos quieren una Asamblea Constituyente para cambiar no sólo la Constitución, sino todo el sistema. En PL no son demócratas unos, y los otros no, todos ellos participan de la misma ideología, la única diferencia es la táctica que están por emplear”, explicó.

Álvarez cuestionó el uso de recursos que se han desplegado a nivel nacional en el empeño del recojo de firmas en el que también están legisladores de PL como activos promotores de la Asamblea Constituyente.

“El recojo de firmas significa un esfuerzo económico a nivel nacional, impresionante, no se había visto jamás a esa escala, con miles de activistas dedicados a tiempo completo a ello, nadie los está fiscalizando, ¿Quién los financia?. Nadie los fiscaliza, mientras otros partidos políticos son multados por fallas pequeñas”, finalizó Ernesto Álvarez.

Luis Barranzuela, el nuevo ministro del Interior que se opone a la erradicación de la hoja de coca.