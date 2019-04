Erasmo Reyna niega haber grabado conversación con Jorge Barata en la que habla de Alan García

El ex viceministro de Justicia Erasmo Reyna , quien fuera abogado del ex presidente Alan García Pérez , negó este viernes haber grabado el audio de la conversación que sostuvo con el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata tras el interrogatorio al ejecutivo por parte del Ministerio Público el último martes.

"No, yo no grabo y es más, yo quiero mostrar que tomé conocimiento del audio a raíz de un familiar que me envía lo que pasaron. Yo no he grabado esa conversación", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, descartó haber tenido la intención de presionar al ex representante de Odebrecht en el Perú y aseveró que no existe una normativa que le impida a un abogado exhortar a un testigo a que diga la verdad.

"La audiencia había concluido, yo me despedía de todos los presentes y se produce este diálogo. Nunca intenté coactar. Lo descarto rotundamente. No hay ninguna norma que me impida exhortar a decir la verdad", señaló.

Finalmente, Reyna indicó que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez "han afectado la memoria" del fallecido ex mandatario y han forzado frases de Jorge Barata en el interrogatorio.